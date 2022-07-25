Главное за 25 июля ⟩ Микрочипы в латвийских паспортах, влияние войны на размер аренды и драма в Плявниеках

Партия "Латвия на первом месте" (LPV) в своей предвыборной программе для предстоящих выборов в 14-й Сейм выступает за ликвидацию Конституционного суда, обвиняя суд в том, что он опирается на "политические установки".

В понедельник, 25 июля, в Риге на улице Маскавас произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, сообщили в Государственной полиции.

Главное за рубежом:

Аналитики уже ранее прогнозировали падение цен на недвижимость к концу этого года. Похоже, их прогнозы начали сбываться - цены на жилье в Стокгольме упали за квартал более чем на восемь процентов.

Федеральная служба безопасности России заявила, что якобы сорвала операцию украинской разведки по захвату российских военных самолетов. В ведомстве поделились, что запланированная операция в Украине координировалась спецслужбами стран НАТО.

Интересное чтиво:

Меня неожиданно выселили из квартиры. Хозяйка позвонила и сказала, что квартира будет нужна для украинских беженцев, и чем быстрее мы съедем - тем лучше. Мы с мужем бросились искать похожую квартиру - двухкомнатную, с неплохим ремонтом, в том же районе Кенгарагс. И очень быстро поняли, что за ту цену, которую мы платили год - 230 евро в месяц - найти похожее жилье стало невозможно. Квартиры, которые мы смотрели, стоили 250-300 евро, да и выглядели не бог весть как.

И странам Балтии, и Западу надо все время помнить, что за словами Владимира Путина могут последовать очень неприятные действия, заявила в интервью порталу TVNET историк Тамара Эйдельман. Она также поделилась своими мыслями об ответственных за войну в Украине, будущем России, школьных уроках истории и многом другом.

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, где отдыхали звезды на этой неделе.

Латвийский инфлюенсер и торговец одеждой Элина Дидрихсоне спустя две недели после родов раскрыла имя своего сына.

В Instagram-аккаунте российского комика, телеведущего и шоумена Максима Галкина, находящегося сейчас с семьей в Юрмале, появилось видео, на котором он хвастается урожаем в огороде.

Латвийский нападающий Микс Индрашис продолжит свою карьеру в команде Немецкой хоккейной лиги (DEL) "Швеннингер Уайлд Уингз", сообщает официальный сайт клуба.

Тревожишься по поводу счетов за отопление или растущих цен на продукты питания? Есть дети? Что делать? Просто вступи в продажную группу во главе с харизматичным лидером, приобрети продукцию и активно действуй в соцсетях. Продавай, продавай, продавай. Определенно нужно создать и коллаж желаний, которые совершенно точно исполнятся. Так завлекают потенциальных работников менторы многоуровневого маркетинга, и их целевая аудитория преимущественно женщины, так как именно ими легче манипулировать, нажимая на правильные эмоциональные кнопки.