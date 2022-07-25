"Газпром" в среду сократит подачу газа по "Северному потоку" до 20%

Компания заявила, что в среду поток газа по трубопроводу снизится до 33 миллионов кубометров. Суточная мощность "Северного потока-1" составляет примерно 167 млн ​​кубометров. В июне "Газпром" сократил объем до 67 млн ​​кубометров в сутки.

Президент России Владимир Путин недавно предупредил, что поставки природного газа по "Северному потоку" могут сократиться до одной пятой пропускной способности в конце июля.

Как сообщалось, 11 июля подача газа из России в Германию по "Северному потоку", проложенному по дну Балтийского моря, была приостановлена ​​на десять дней в связи с плановыми ремонтными работами.

В свою очередь, в середине июня "Газпром" заявил, что поставки по "Северному потоку" существенно сокращаются, так как из-за санкций задерживается получение турбины из Канады. Немецкие официальные лица заявили, что такое решение России было принято по политическим, а не техническим причинам.

До начала планового ремонта "Северный поток" работал на 40% мощности.