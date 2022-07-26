В Даугавпилсе пропавшего четырехлетнего мальчика нашли в канализационном колодце

В субботу, 23 июля, после 20 часов муниципальная полиция Даугавпилса получила информацию, что в округе улицы Стацияс пропал четырехлетний мальчик. О пропаже ребенка в полицию сообщили родители. Информация незамедлительно была передана сотрудника поста видеонаблюдения и всем патрулям.

К поискам ребенка были привлечены также добровольная патрульная группа муниципальной полиции, несколько экипажей Госполиции, кинологи и жители города.

После 23 часов дежурная часть Госполиции сообщила, что один из добровольцев нашел ребенка в канализационном колодце у магазина Gintaro mēbeles на улице Стадиона. Незамедлительно была вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи, которая доставила ребенка с матерью в Даугавпилсскую региональную больницу.

У ребенка были констатированы травмы, однако ни не были опасными для жизни, отметили в самоуправлении.

На месте происшествия было констатировано, что у канализационного люка нет фиксаторов. Об этом было сообщено предприятию Daugavpils ūdens, которое дало задачу аварийной службе починить люк.

В свою очередь руководство предприятия начало служебную проверку и проверку плана обследования канализационной сети.