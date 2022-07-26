Национальное объединение назвало своего кандидата в премьер-министры

В списке Видземе под первым номером от НО стартует Митревицс, за ним Дзинтарс и заместитель председателя фракции Сейма Янис Домбрава. В Курземе лидерами списка станут министр экономики Илзе Индриксоне, руководитель бюро министра экономики Артур Бутанс и заместитель председателя Вентспилсской краевой думы Андис Зариньш.

В Риге лидерами списка НО будут спикер Сейма Инара Мурниеце, министр культуры Наурис Пунтулис и председатель парламентской комиссии по иностранным делам Рихард Колс. В Земгале первую тройку составляют депутаты Сейма Эдвин Шноре и Янис Витенбергс, а также руководитель Центра демографических вопросов Имант Парадниекс.

В Латгале лидерами списка выступают депутат Эдмунд Тейрумниекс и руководитель бюро министра культуры Марика Зеймуле.

Дзинтарс подчеркнул, что правление НО единогласно поддержало Митревицса в качестве кандидата на пост премьер-министра, в том числе приняв во внимание явную поддержку и оценку трудовых способностей Митревицса со стороны жителей Сигулдского края.

Митревицс на пресс-конференции заявил, что будет работать для обеспечения безопасности и благополучия народа, поддерживая идею латышской Латвии.

Политик указал, что необходимы решительные профессиональные действия, чтобы уменьшить дискомфорт, который придется пережить населению во время ценового кризиса.

Кандидат на пост премьера от НО подчеркнул, что даже пережив зиму Латвия не сможет вернуться к недальновидным решениям, которые принимаются "от бюджета к бюджету", как и нельзя применять такой подход к управлению, при котором "правая рука не знает, что делает левая". Поэтому в случае назначения на пост премьер-министра Митревицс обязался обеспечить долгосрочный и скоординированный подход к работе в правительстве.