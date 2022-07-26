СМИ: Украина получит от США засекреченные дроны-камикадзе Phoenix Ghost

США передадут Украине примерно 580 таких беспилотных летательных аппаратов.

"Украинцы прекрасно используют систему Phoenix Ghost. Это позволяет нам получить и заказать у производителей дополнительные мощности. При помощи Phoenix Ghost мы можем обеспечить стабильные поставки этого потенциала", - указал американский чиновник высокого ранга.

Дроны-камикадзе Phoenix Ghost можно назвать секретными, так как даже компания-производитель Aevex Aerospace не опубликовала их характерные черты.

Издание Defence Express сообщило, что более подробную информацию об этих беспилотниках в разное время предоставили пресс-секретарь Пентагона Джон Керби и член правления Aevex, генерал в отставке Дэвид Дептула.

По их словам, Phoenix Ghost предусмотрены для того, чтобы уничтожать цели с броней среднего уровня. Они похожи на дроны-камикадзе Switchblade, могут взлетать вертикально, оборудованы камерой инфракрасного излучения, время их полета составляет примерно шесть часов. Этот дрон был разработан по заказу воздушных сил США.