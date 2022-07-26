Армия Украины получит от США новые дроны-камикадзе Phoenix Ghost, особенности которых держатся в тайне, сообщает украинское новостное агентство УНН со ссылкой на Министерство обороны США.
СМИ: Украина получит от США засекреченные дроны-камикадзе Phoenix Ghost
США передадут Украине примерно 580 таких беспилотных летательных аппаратов.
"Украинцы прекрасно используют систему Phoenix Ghost. Это позволяет нам получить и заказать у производителей дополнительные мощности. При помощи Phoenix Ghost мы можем обеспечить стабильные поставки этого потенциала", - указал американский чиновник высокого ранга.
Дроны-камикадзе Phoenix Ghost можно назвать секретными, так как даже компания-производитель Aevex Aerospace не опубликовала их характерные черты.
Издание Defence Express сообщило, что более подробную информацию об этих беспилотниках в разное время предоставили пресс-секретарь Пентагона Джон Керби и член правления Aevex, генерал в отставке Дэвид Дептула.
По их словам, Phoenix Ghost предусмотрены для того, чтобы уничтожать цели с броней среднего уровня. Они похожи на дроны-камикадзе Switchblade, могут взлетать вертикально, оборудованы камерой инфракрасного излучения, время их полета составляет примерно шесть часов. Этот дрон был разработан по заказу воздушных сил США.
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