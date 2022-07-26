За сутки выявлено 1368 новых случаев Covid-19, скончались 5 человек

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:

три человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Трое из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, двое были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 772,5 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4669 лабораторных тестов на Covid-19, 29,3% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 545 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 823 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 856 617 человек.