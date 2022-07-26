За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 1368 новых случаев Covid-19, поступила информация о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За сутки выявлено 1368 новых случаев Covid-19, скончались 5 человек
За сутки выявлено 1368 новых случаев Covid-19, скончались 5 человек
Умершие входили в возрастные категории от 70 до 89 лет:
- три человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
- два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.
Трое из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, двое были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 772,5 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 4669 лабораторных тестов на Covid-19, 29,3% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 545 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 823 заболевших были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 856 617 человек.
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