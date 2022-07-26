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Пьяный и без прав. В Далбе водитель насмерть сбил женщину

rus.tvnet.lv
Пьяный и без прав. В Далбе водитель насмерть сбил женщину
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

Утром 24 июля под Елгавой мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, возможно, краденого микроавтобуса и отправился в поездку по отдаленной лесной дороге. Однако по краю дороги шла женщина, которую водитель, скорее всего, не заметил. Столкновение оказалось для пешехода летальным, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Местный житель Далбе с улицы Драудзибас почувствовал, что произошло что-то плохое, так как он проснулся от звука сирен бригады медиков. После этого мужчина попытался выяснить детали у соседей: "Соседка сказала, что они крутились у похоронного бюро. Сосед тоже ничего не знал. Сказал, что, возможно, какой-то пьяный".

Передача сообщает, что женщину сбил микроавтобус, за рулем которого сидел мужчина.

Пострадавшая погибла от полученных травм на месте происшествия, известно, что 53-летний мужчина сел за руль пьяным.

Водитель без прав и с более чем 2,5 промилле алкоголя сейчас задержан. В рамках дела назначена судебная экспертиза. За такое преступление грозит наказание от трех до десяти лет тюрьмы и лишение прав, указали в Госполиции.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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