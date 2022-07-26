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Видео ⟩ Робот сломал мальчику палец во время игры в шахматы

rus.tvnet.lv
Робот сломал мальчику палец во время игры в шахматы
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Ребенок и робот играют в шахматы
Ребенок и робот играют в шахматы Фото: Ekrānšāviņš no video

Шахматный робот сломал мальчику палец во время игры в шахматы в России на прошлой неделе, сообщает CNN.

Президент Московской шахматной федерации Сергей Лазарев сообщил, что инцидент произошел на открытом чемпионате Москвы по шахматам во вторник, 19 июля. 

"Робот сломал ребенку палец. Конечно, это плохо", - добавил Лазарев.

Робот схватил мальчика за палец сломал его. Мальчику наложили гипс, и он смог продолжить участие в турнире.

Инцидент произошел из-за того, что мальчик протянул руку к доске до того, как робот успел закончить свой ход. В итоге его палец попал прямо под механические штифты шахматного робота.

"Операторам роботов придется подумать о защите, чтобы подобные ситуации больше не повторялись", - рассказал Лазарев

Moscow Chess Open проходил в российской столице с 13 по 21 июля.

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