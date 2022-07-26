Видео ⟩ Робот сломал мальчику палец во время игры в шахматы

Президент Московской шахматной федерации Сергей Лазарев сообщил, что инцидент произошел на открытом чемпионате Москвы по шахматам во вторник, 19 июля.

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen



There is no violence in chess, they said.



Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H — 🆁🆄🆂🆂🅸🅰🅽 🅼🅰🆁🅺🅴🆃 (@russian_market) July 21, 2022

"Робот сломал ребенку палец. Конечно, это плохо", - добавил Лазарев.

Робот схватил мальчика за палец сломал его. Мальчику наложили гипс, и он смог продолжить участие в турнире.

Инцидент произошел из-за того, что мальчик протянул руку к доске до того, как робот успел закончить свой ход. В итоге его палец попал прямо под механические штифты шахматного робота.

"Операторам роботов придется подумать о защите, чтобы подобные ситуации больше не повторялись", - рассказал Лазарев

Moscow Chess Open проходил в российской столице с 13 по 21 июля.