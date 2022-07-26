Шахматный робот сломал мальчику палец во время игры в шахматы в России на прошлой неделе, сообщает CNN.
Видео ⟩ Робот сломал мальчику палец во время игры в шахматы
Президент Московской шахматной федерации Сергей Лазарев сообщил, что инцидент произошел на открытом чемпионате Москвы по шахматам во вторник, 19 июля.
Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen— 🆁🆄🆂🆂🅸🅰🅽 🅼🅰🆁🅺🅴🆃 (@russian_market) July 21, 2022
There is no violence in chess, they said.
Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H
"Робот сломал ребенку палец. Конечно, это плохо", - добавил Лазарев.
Робот схватил мальчика за палец сломал его. Мальчику наложили гипс, и он смог продолжить участие в турнире.
Инцидент произошел из-за того, что мальчик протянул руку к доске до того, как робот успел закончить свой ход. В итоге его палец попал прямо под механические штифты шахматного робота.
"Операторам роботов придется подумать о защите, чтобы подобные ситуации больше не повторялись", - рассказал Лазарев
Moscow Chess Open проходил в российской столице с 13 по 21 июля.
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