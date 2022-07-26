Вт, 26.07.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Из правления партии "Республика" вышла Ивета Зиемеле

rus.tvnet.lv/LETA
Из правления партии "Республика" вышла Ивета Зиемеле
Facebook OK Telegram Whatsapp
Фото: ReTV

Из правления политической партии "Республика" освобождена основатель общества BērnuDraugi Ивета Зиемеле, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

На прошлогодних выборах в органы местного самоуправления Зиемеле фигурировала под первым номером в списке партии KPV LV в Тукумском крае, однако по итогам выборов партия не получила ни одного места в краевой думе.

По данным Firmas.lv, членами правления партии "Республика" в настоящее время являются Эрик Пуценс, Нормунд Барканс, Марис Фелдманис, Каспар Гиргенс, Сандис Гиргенс, Евгений Коршенков, Элвис Озолс и Сабине Улберте.

Когда-то в правлении партии работал Вячеслав Домбровский, который сейчас вступил в партийное объединение "Для развития/За!".

"Республика" зарегистрирована в Регистре политических партий 17 сентября 2021 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости

Не пропусти

Наверх