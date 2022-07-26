Из правления партии "Республика" вышла Ивета Зиемеле

На прошлогодних выборах в органы местного самоуправления Зиемеле фигурировала под первым номером в списке партии KPV LV в Тукумском крае, однако по итогам выборов партия не получила ни одного места в краевой думе.

По данным Firmas.lv, членами правления партии "Республика" в настоящее время являются Эрик Пуценс, Нормунд Барканс, Марис Фелдманис, Каспар Гиргенс, Сандис Гиргенс, Евгений Коршенков, Элвис Озолс и Сабине Улберте.

Когда-то в правлении партии работал Вячеслав Домбровский, который сейчас вступил в партийное объединение "Для развития/За!".

"Республика" зарегистрирована в Регистре политических партий 17 сентября 2021 года.