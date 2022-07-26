В тарифе АО Sadales tīkls планируется сократить переменную составляющую, но увеличить фиксированную, сообщил председатель правления компании Сандис Янсонс в интервью программе TV3 "900 секунд".
Sadales tīkls планирует изменить тариф: одну составляющую сократят, другую увеличат
"Конечно, наши расходы растут, и, глядя в будущее, мы думаем об изменении тарифов, но не только в денежном аспекте, но и концептуально", - сказал Янсонс.
При этом он подчеркнул, что в этом году изменение тарифов не планируется.
Он отметил, что Sadales tīkls уже не просто распределяет киловатт-часы.
"Переданный киловатт-час уже не является таким значительным носителем затрат. Важнее, подключены ли вы к сетям или нет. Как в мобильном телефоне - либо есть подключение, либо нет. Мы тоже больше не считаем минуты",
- заявил глава предприятия.
Тариф Sadales tīkls формируется из платы за поставку электроэнергии согласно потребленным киловатт-часам, а также фиксированной ежемесячной платы за подключение.
Sadales tīkls входит в состав государственного концерна Latvenergo. Компания обеспечивает эксплуатацию, реконструкцию и плановое развитие распределительных сетей, контроль за использованием электроэнергии, мероприятия по снижению потерь и учет электроэнергии, а также создает новые подключения.
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