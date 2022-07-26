Sadales tīkls планирует изменить тариф: одну составляющую сократят, другую увеличат

"Конечно, наши расходы растут, и, глядя в будущее, мы думаем об изменении тарифов, но не только в денежном аспекте, но и концептуально", - сказал Янсонс.

При этом он подчеркнул, что в этом году изменение тарифов не планируется.

Он отметил, что Sadales tīkls уже не просто распределяет киловатт-часы.

"Переданный киловатт-час уже не является таким значительным носителем затрат. Важнее, подключены ли вы к сетям или нет. Как в мобильном телефоне - либо есть подключение, либо нет. Мы тоже больше не считаем минуты",

- заявил глава предприятия.

Тариф Sadales tīkls формируется из платы за поставку электроэнергии согласно потребленным киловатт-часам, а также фиксированной ежемесячной платы за подключение.

Sadales tīkls входит в состав государственного концерна Latvenergo. Компания обеспечивает эксплуатацию, реконструкцию и плановое развитие распределительных сетей, контроль за использованием электроэнергии, мероприятия по снижению потерь и учет электроэнергии, а также создает новые подключения.