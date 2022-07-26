По данным Государственной полиции, в понедельник в Гулбенском крае погиб мотоциклист, врезавшись в деревья.
Врезался в деревья: в Гулбенском крае в аварии погиб мотоциклист
Врезался в деревья: в Гулбенском крае в аварии погиб мотоциклист
За минувшие сутки в стране зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в авариях 18 человек получили травмы, один человек погиб.
Трагическое происшествие с погибшим произошло во вторник около 9:10 утра в Тирзской волости Гулбенского края. По предварительной информации, водитель мотоцикла Suzuki врезался в деревья и от полученных травм скончался. Полиция расследует обстоятельства аварии.
За день оформлено 413 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 186 за превышение скорости, девять за вождение в нетрезвом виде и два за агрессивное вождение.
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