В 90-е Инженерный арсенал в Даугавпилсе напоминал бомжатник. Теперь здесь чудо-музей
Райтис Кикустс берет со стола черную модельку машинки Jaguar и показывает мне: "У меня такой же настоящий есть. Семь лет стоял, скажем так, где-то под деревом. С годами удалось отреставрировать, теперь на нем и ездить можно".
Настоящий Jaguar, который Кикустс много лет чинил собственными руками, осталось только покрасить в черный цвет. "Машины со мной с детства. Взять сломанную и попробовать починить - такое хобби", - говорит он.
Теперь его окружает огромное количество отреставрированных исторических машин - но уже не только своих. Кикустс - управляющий Inženieru arsenāls, старинным зданием на территории крепости Даугавпилса, которое откроется осенью в новом качестве - как центр техники и индустриального дизайна.
К восстановлению когда-то почти разрушенного Арсенала Кикустс относится практически с той же одержимостью, что и к своему Jaguar.
RUS TVNET в рамках проекта "Даугавпилсе: лучше, чем в столице" побывал в Арсенале в июле. Мы хотели лично увидеть объект, о котором жители города уже говорят как о предмете своей гордости.
Открытие Инженерного арсенала запланировано на раннюю осень, но точную дату пока не назначили.
Внезапный трамвай и первое впечатление
Райтис Кикустс открывает нам ворота внутреннего дворика Арсенала изнутри. Первое, что мы видим - трамвай Рижского вагоностроительного завода в красно-желтой расцветке, которую в Даугавпилсе можно было видеть повсеместно в 1990-х.
Видеть трамвай на обрезанных рельсах во дворе крепости - странно и нелепо, но при этом и очаровательно. Это что-то вроде игры, конструктора, ощущение чего-то, что сделано "не так, как принято".
Тут же рядом стоит нечто более банальное - грузовик с автобашней ЗиЛ. Оба объекта - часть будущей экспозиции Инженерного арсенала, уже в основном собранного в здании. Осталось красиво расставить мелкие объекты - печатные машинки, игрушечную железную дорогу, радиоприемники.
Кикустс попал в проект Арсенала, просто подав резюме на должность управляющего в январе 2021 года. В тот момент экспонатов в музее не было, шел ремонт. "Стены в метр толщиной восстанавливать, конечно, не пришлось, но нюансы все равно были, ведь постройка еще середины XIX века", - рассказывает Райтис.
В центральной части здания не было крыши - это были самые мокрые помещения, близкие к аварийным.
"В первый месяц работы каждые полчаса-час бегали наружу подышать - настолько жуткая была влажность и как следствие - жара,
- вспоминает Райтис и добавляет, что задержка с реставрацией еще в несколько лет из-за влажности могла привести к еще более печальным последствиям. - Конечно, все можно отреставрировать, но затраты были бы уже совсем другими".
Проект на постройку инженерно-технического центра был подан в 2016 году, строительные работы начались в 2019-м. До февраля 2022-го, когда здание сдали в эксплуатацию, на строительство музея потратили 4 757 174 евро, из них практически около двух третей (3 миллиона) составило финансирование Европейского фонда регионального развития.
Общая стоимость Инженерного арсенала, включая проект и реставрацию внутреннего двора, составила более 7 миллионов евро.
От литья оружия к руинам и березам на крыше
Здание Арсенала в 1840-1844 годах в Даугавпилсской крепости было построено для изготовления и ремонта оружия, а также инструментов для фортификационных и саперных мероприятий. В нем находились литейная, чертежная, модельная и другие мастерские - полный производственный цикл. Само здание двухэтажное и построено буквой V. Площадь Арсенала - около 7000 кв. м - практически размер стандартного футбольного поля.
В советское время в Арсенале были гаражи для автомобилей и учебно-производственные мастерские, а потом дела пошли еще хуже. В постсоветский период здание пришло в ужасный упадок. Каждый даугавпилчанин старше 25 помнит, как на крыше Арсенала росли трехметровые березы и было похоже, что в нем живут бомжи. На территорию крепости молодежь приезжала продавать и покупать марихуану.
К 2010-м годам крыша и потолочные покрытия 2-го этажа Арсенала фактически стали аварийными. За годы под практически открытым небом стены натянули много влаги, которая даже сейчас, после ремонта, продолжает выступать на старинных кирпичах в виде соляного налета. Этот налет сотрудники музея снимают вручную щетками.
Соли настолько много, что в День дурака, 1 апреля, редактор социальных сетей Арсенала написала в Instagram, что предприятие якобы готовит к выпуску и продаже пищевую соль, собранную со стен.
Райтис говорит, что ситуация с влагой закончится еще нескоро: "Остается ждать, пока стены просушатся и вся влага выйдет. Думаю, это займет несколько лет".
Здание Арсенала реставрировали максимально близко к историческому оригиналу. Стены, как и раньше, остались кирпичными, кое-где сохранились слои старинной штукатурки.
В большей части здания был установлен высокотехнологичный мягкий и противопожарный пол, но в одном из мест, где это было возможно, оставили несколько квадратных метров старинного кирпичного пола, каким он был в XIX веке.
Для чего все это?
Инженерный арсенал строился как часть большого проекта реставрации Даугавпилсской крепости - уникального исторического памятника площадью 150 гектаров в 2 км от центра города.
Здесь уже есть Арт-центр имени Марка Ротко - центр современного искусства, открывшийся в 2013 году.
"Если в семье кто-нибудь не интересуется искусством, ему, возможно, будет интереснее у нас, - говорит Райтис. - Впрочем, каждая машина, ее реставрация - тоже в своем роде искусство".
Экспозиция Инженерного арсенала - это исторические объекты, частично собранные по муниципальным предприятиям города - например, в городском водным управлении, пожарно-спасательной службе, краеведческим музее и дроболитейном заводе.
Другая часть предоставлена частными коллекционерами в пользование музею.
"Удивительно, насколько просто оказалось привлечь партнеров, - рассказывает Райтис. - Очень, очень большая отзывчивость от автовладельцев, реставраторов. В принципе, сейчас нам уже не хватает места.
До сих пор обращаются, говорят - вот есть "Москвич", вот "Жигуль". Мы говорим: Сорри, уже места не осталось".
Коллекция собиралась так, чтобы "оставить в восторге" представителей всех поколений.
"Акцент на то, чтобы собрать как можно больше посетителей, - говорит Райтис. - Если для детей будет восторг - о, какая машина, то людям постарше может быть интереснее подойти к "Москвичу" и "Жигулям" и вспомнить: "У меня такая в молодости была".
Даже крошечным детям поставили собственный исторический объект - советский трехколесный мотороллер "Муравей", на который можно будет сесть и сфотографироваться.
Есть в экспозиции и вещи культовые именно для Даугавпилса - например, мотоциклы Максима Богданова, легендарного гонщика и двукратного чемпиона Латвии.
В 2018 году он получил перелом двух шейных позвонков во время соревнований в Польше. Шлем, который был на нем в этот трагический заезд - тоже экспонат выставки.
Прямо у входа, где до открытия Арсенала установят кассовые аппараты, будет магазин с сувенирами.
Тут же висит крышка от багажника "Жигулей" - место, отведенное для автографов именитых гостей. Первыми расписавшимися стали музыканты из поп-группы Bermudu Divstūris, которые в июле дали концерт во внутреннем дворике Арсенала.
Этот концерт стал первым для здания и команды, своего рода тест-драйвом перед открытием в сентябре. На него продали 1300 билетов.
"Это была проверка для нас, первое грандиозное мероприятие, и мы справились, - отмечает Райтис. - Конечно, со звуком были нюансы, но из-за формы здания получилась очень достойная акустика".
Райтис говорит, что каждый день у ворот Арсенала уже собираются желающие попасть в новый музей: "Каждому приходится повторять: "К сожалению, мы еще закрыты".
Галерея: RUS TVNET в Inženieru arsenāls в Даугавпилсской крепости
Однако Райтис думает уже не только об открытии, но и о будущих экспонатах в новых, пока не заполненных, частях музея: "Нам очень много предлагают Audi, BMW, старые машины уже со статусом исторического авто. Когда будет возможность и когда будут отреставрированы остальные корпуса здания, будем думать и об экспозиции заграничных авто".
Он надеется, что там найдется место и его отреставрированному Jaguar, которому в 2024 году будет 30 лет и он сможет претендовать на статус исторического.
"Частные коллекционеры - у них ведь машины просто в гараже стоят, их никто не видит. Хорошо если раз в год выедут, - тут Райтис оживляется. - Хотя, зная себя и свой Jaguar - когда до конца отреставрирую, мне тоже будет жалко на нем ездить, ну правда. Раз в 2-3 месяца заведу, выеду, вымою, но когда так много работы и сил вложено - жалко. Тогда можно будет думать о выставке импортных автомобилей".
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