В 90-е Инженерный арсенал в Даугавпилсе напоминал бомжатник. Теперь здесь чудо-музей

Раритетная "Волга" в здании Inženieru arsenāls Фото: Juris Lisovs/TVNET

Есть в экспозиции и вещи культовые именно для Даугавпилса - например, мотоциклы Максима Богданова, легендарного гонщика и двукратного чемпиона Латвии.

В 2018 году он получил перелом двух шейных позвонков во время соревнований в Польше. Шлем, который был на нем в этот трагический заезд - тоже экспонат выставки.

Прямо у входа, где до открытия Арсенала установят кассовые аппараты, будет магазин с сувенирами.

Тут же висит крышка от багажника "Жигулей" - место, отведенное для автографов именитых гостей. Первыми расписавшимися стали музыканты из поп-группы Bermudu Divstūris, которые в июле дали концерт во внутреннем дворике Арсенала.

Место для автографов именитых гостей в Inženieru arsenāls - крышка от багажника "Жигулей" Фото: Juris Lisovs/TVNET

Этот концерт стал первым для здания и команды, своего рода тест-драйвом перед открытием в сентябре. На него продали 1300 билетов.

"Это была проверка для нас, первое грандиозное мероприятие, и мы справились, - отмечает Райтис. - Конечно, со звуком были нюансы, но из-за формы здания получилась очень достойная акустика".

Райтис говорит, что каждый день у ворот Арсенала уже собираются желающие попасть в новый музей: "Каждому приходится повторять: "К сожалению, мы еще закрыты".

Галерея: RUS TVNET в Inženieru arsenāls в Даугавпилсской крепости