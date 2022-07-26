В Госагенстве лекарств появится отдел по компенсации побочных эффектов вакцинации

Правительство утвердило систему компенсации побочных эффектов от вакцин против Covid-19 в мае этого года, поэтому с 1 мая ZVA должно обеспечивать новые функции, требующие дополнительных человеческих и материальных ресурсов.

Планировалось, что

в отделе будет создано восемь новых должностей, из которых четыре классифицируются как юридические консультанты государственного управления, три - как старшие специалисты (врачи) и одна - как начальник отдела.

В утвержденном правительством проекте положения Министерства здравоохранения говорится, что в рамках существующего финансирования и человеческих ресурсов агентство не может обеспечить новую функцию. Поэтому для создания новых должностей агентству необходимо дополнительное финансирование и материально-техническое обеспечение в размере 155 900 евро в год.

До 5 августа ZVA приглашает руководителей и старших специалистов претендовать на вакансии в новом отделе.

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ZVA Дита Окмане, позже запланированное количество новых должностей было сокращено до пяти, а также сокращено финансирование на 2022 год.

В отделе будут руководитель, один врач и три юридических консультанта, финансирование уменьшено до 93 133 евро.

В настоящее время ZVA рассматривает заявку на максимальную компенсацию - 142 290 евро - в связи с побочными эффектами вакцинации против Covid-19. На эту компенсацию имеют право родственники умершей женщины, и ожидается, что она будет выплачена. В ZVA подтвердили, что это самый широко известный случай побочных эффектов от вакцинации - женщина из возрастной группы 55–60 лет умерла через семь дней после введения вакцины AstraZenecа.

На данный момент ZVA получило 43 заявки на компенсацию в связи с побочными эффектами, вызванными вакцинацией против Covid-19. В 28 случаях заявки были отклонены, чаще всего потому, что не выполнены все формальности или в описании продукта не указаны конкретные побочные эффекты. 15 заявок находятся на рассмотрении.