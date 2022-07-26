Бывший российский дипломат: Путин воспринял бы встречу с Зеленским как позор

Сообщая коллегам о своей отставке, Бондарев написал по электронной почте: "Мне никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года", упомянув дату, когда Россия по приказу Путина начала полномашстабное вторжение в Украину.

В то время Бондарев резко критиковал коррупцию и агрессию путинского режима. В новом интервью Euronews он заявил, что

Россия "перешла границы разумного и погрузилась в бездну", из-за чего решил уйти с работы.

Бондарев считает, что решение Путина вторгнуться в Украину было "стратегической ошибкой" и что в будущем придется посылать в Украину "все больше и больше пушечного мяса".

"Любая война заканчивается переговорами. Но сейчас не похоже, чтобы обе стороны хотели переговоров", - сказал Бондарев. "[Путин] хочет победить Украину, потому что, по его мнению, она не имеет права на существование. Тем не менее - украинцы не только существуют, но и защищаются, и дают отпор", добавил он.