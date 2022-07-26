Российскому президенту Владимиру Путину было бы "стыдно", если бы ему пришлось сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал Euronews бывший российский дипломат Борис Бондарев, который в мае покинул пост в российском постоянном представительстве при ООН в Женеве.
Бывший российский дипломат: Путин воспринял бы встречу с Зеленским как позор
Сообщая коллегам о своей отставке, Бондарев написал по электронной почте: "Мне никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года", упомянув дату, когда Россия по приказу Путина начала полномашстабное вторжение в Украину.
В то время Бондарев резко критиковал коррупцию и агрессию путинского режима. В новом интервью Euronews он заявил, что
Россия "перешла границы разумного и погрузилась в бездну", из-за чего решил уйти с работы.
Бондарев считает, что решение Путина вторгнуться в Украину было "стратегической ошибкой" и что в будущем придется посылать в Украину "все больше и больше пушечного мяса".
"Любая война заканчивается переговорами. Но сейчас не похоже, чтобы обе стороны хотели переговоров", - сказал Бондарев. "[Путин] хочет победить Украину, потому что, по его мнению, она не имеет права на существование. Тем не менее - украинцы не только существуют, но и защищаются, и дают отпор", добавил он.
Бондарев считает, что Путин вряд ли согласится встретиться с Зеленским лицом к лицу.
"Путин никогда не встретится с Зеленским, если только его к этому не принудят. Для него это будет позор", - считает бывший дипломат.
"Возможно, вы помните, как Путин называл Зеленского "наркоманом" и призывал украинских генералов и офицеров избавиться от него и его друзей-наркоманов в Киеве. Можете себе представить, что он чувствовал бы сейчас, пожимая руку украинскому президенту", - отметил он.
По оценке Бондарева, российское наступление на Донбассе "похоже, потеряло хватку", хотя оккупационные войска все еще могут добиться определенного прогресса. Бондарев заявляет в интервью, что Россия не сможет долго продолжать войну, так как для этого требуются ресурсы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!