Видео ⟩ Возвращение Порзиньгиса в сборную Латвии: он поможет в августовских играх

"Прошло пять лет с тех пор, как я в последний раз носил футболку сборной. Не могу дождаться момента, когда снова смогу это сделать, чтобы насладиться баскетболом с товарищами по команде и спеть национальный гимн с "шестым игроком". Встретимся 19 августа в "Арене Рига" на игре со сборной Эстонии и 25 августа на суперважном матче с командой Турции", - сказал Порзиньгис.