Кристапс Порзиньгис будет помогать сборной Латвии по баскетболу в запланированных на август матчах ЧМ-2023 с командами Турции и Великобритании, сообщает Латвийская баскетбольная ассоциация (LBS).
Видео ⟩ Возвращение Порзиньгиса в сборную Латвии: он поможет в августовских играх
Такая возможность предусмотрена соглашением, достигнутым игроком с клубом "Вашингтон Уизардс" Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Прошло пять лет с тех пор, как я в последний раз носил футболку сборной. Не могу дождаться момента, когда снова смогу это сделать, чтобы насладиться баскетболом с товарищами по команде и спеть национальный гимн с "шестым игроком". Встретимся 19 августа в "Арене Рига" на игре со сборной Эстонии и 25 августа на суперважном матче с командой Турции", - сказал Порзиньгис.
🇱🇻 @kporzee varēs palīdzēt Latvijas valstsvienībai augustā paredzētajās spēlēs! 🦄— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) July 26, 2022
Pirms tiksimies oficiālajās spēlēs, nepieciešama iesildīšanās – gan komandai, gan #6spēlētājs! Tāpēc arī 19. augustā plkst. 19:00 tiekamies ierastajā vietā! 🇱🇻🇪🇪
Biļetes https://t.co/QeupzhKF0i pic.twitter.com/90oxg4MQ5p
Летом 2017 года Порзиньгис играл в сборной, представляя Латвию в двух контрольных матчах и в финальном турнире чемпионата Европы. В среднем Порзиньгис проводил на площадке почти 28 минут, набирал 22,8 очка и делал 7 подборов.
По правилам НБА игроки смогут участвовать в играх сборных с 4 августа. У игроков сборной Латвии будет возможность участвовать в добровольных тренировках в первые две недели августа, а официальные сборы начнутся 15 августа.
На этапе подготовки сборная Латвии проведет один контрольный матч. А в пятницу, 19 августа, в 19:00 "Арену Рига" посетит сборная Эстонии.
С начала августа сборная Эстонии будет готовиться к двум серьёзным испытаниям - к отборочным матчам чемпионата мира с командами Словении и Финляндии, а также к финальному турниру чемпионата Европы. В мужской рейтинговой таблице ФИБА Латвия занимает 26-е место, Эстония - 48-е, но превосходство нужно будет доказывать на площадке, а не в таблице с рейтингами.
Сборная Латвии начнёт второй этап отборочного турнира ЧМ-2023 в группе I с результатом 3:1, благодаря победам над Сербией и Бельгией на первом этапе отборочных игр.
В четверг, 25 августа, в 19:30 сборная Латвии в "Арене Рига" сыграет со сборной Турции, а в воскресенье, 28 августа, в Ньюкасле встретится с командой Великобритании.
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