Россия обстреляла украинское побережье Черного моря

Нападения произошли вскоре после обстрела Россией Одесского порта в субботу, что уже поставило под вопрос выполнение международного соглашения об экспорте украинского зерна.

"Из акватории Черного моря по югу Украины нанесен массированный ракетный удар с применением авиации", - сообщили в командовании армии.

В результате обстрела пострадали жилые дома в Одесской области, сейчас там работают спасатели.

Как видно на опубликованном в Сети видео президента Украины Владимира Зеленского, от удара сильно пострадали здания курорта Затока под Одессой, вокруг них в результате удара разлетелись обломки.

"Военных баз нет, войск нет. Российские террористы хотят только стрелять. За все это они будут отвечать", - пообещал президент в Instagram.

В Николаевской области целью атаки стала портовая инфраструктура. В ударе использовались ракеты С-300.

В Николаеве произошло несколько взрывов, в воздухе поднимаются клубы черного дыма, свидетельствует видео, размещенное в сети губернатором Николаевской области Виталием Кимом.

"Пострадали объект критической инфраструктуры и автомобильное предприятие", - сообщил Ким в Telegram.

По словам мэра Николаева, от удара также пострадала городская котельная.