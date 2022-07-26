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Фото ⟩ В Смоленской области разбился военный конвой, есть пострадавшие

rus.tvnet.lv
В Смоленской области разбился военный конвой, есть пострадавшие
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Õnnetuses sai kannatada Z-tähistusega Tiger ning veoauto Volvo.
Õnnetuses sai kannatada Z-tähistusega Tiger ning veoauto Volvo. Фото: Baza.io

В Смоленской области, в России, попал в аварию военный конвой, которой направлялся в Псков. Три человека пострадали, сообщает Postimees.

Авария
Авария Фото: Baza.io

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека, произошло около 16:00. 37-летний водитель автомобиля, направлявшегося в сторону военной колонны, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем.

Также пострадали 21-летний водитель военной машины и 24-летний пассажир. В настоящее время полиция не предоставляет более подробной информации.

После того, как эта новость попала в российские социальные сети, Россия обсуждает, как солдаты в военной машине могли быть ранены в результате столкновения.

Авария
Авария Фото: Baza.io

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