Bellingcat и The Insider в список "нежелательных организаций" в России

Генпрокуратура РФ 15 июля объявила, что признает "нежелательной" деятельность на территории Российской Федерации четырех иностранных неправительственных организаций: Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия) и Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute) (Чехия). Ранее The Insider и Bellingcat были объявлены в России "иностранными агентами".