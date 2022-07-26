Bellingcat и The Insider в список "нежелательных организаций" в России

В списке поясняется, что решение о присвоении им такого статуса было вынесено 13 июля 2022 года. В список внесены и Bellingcat (Великобритания), и компания Stichting Bellingcat из Нидерландов.

Также в список «нежелательных организаций» добавлен чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute).

По состоянию на 26 июля, в списке "нежелательных" 60 организаций, первые из них были добавлены в 2015 году.

Генпрокуратура РФ 15 июля объявила, что признает "нежелательной" деятельность на территории Российской Федерации четырех иностранных неправительственных организаций: Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия) и Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute) (Чехия). Ранее The Insider и Bellingcat были объявлены в России "иностранными агентами".

Нежелательным организациям запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административного и уголовного наказания. Сотрудничество с такими организациями также является поводом для уголовного преследования, пишет "Медуза".