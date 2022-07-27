Профсоюз медиков сегодня проведет забастовку. Это может повлиять на плановые операции

Заявку на предупредительную забастовку подали относительно небольшое количество медиков - 106 человек.

Забастовка может повлиять на плановое лечение, плановые операции и консультации, но неотложная медицинская помощь будет оказываться.

В 11 часов у здания Минздрава запланирована акция протеста с целью "защиты экономических и профессиональных интересов работников здравоохранения".

Бариня ранее прогнозировала, что в акции могут принять участие до 1000 человек.