Сегодня, 27 июля, состоится предупредительная забастовка и акция протеста, организованные Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA), сообщила LЕТА координатор профсоюза Инга Рудзите.
Профсоюз медиков сегодня проведет забастовку. Это может повлиять на плановые операции
Профсоюз медиков сегодня проведет забастовку. Это может повлиять на плановые операции
Заявку на предупредительную забастовку подали относительно небольшое количество медиков - 106 человек.
Забастовка может повлиять на плановое лечение, плановые операции и консультации, но неотложная медицинская помощь будет оказываться.
В 11 часов у здания Минздрава запланирована акция протеста с целью "защиты экономических и профессиональных интересов работников здравоохранения".
Бариня ранее прогнозировала, что в акции могут принять участие до 1000 человек.
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