Сегодня, 27 июля, проходит предупредительная забастовка и акция протеста, организованные Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA), сообщила LЕТА координатор профсоюза Инга Рудзите. Следить за акцией можно онлайн на RUS TVNET.
Трансляция ⟩ Профсоюз медиков проводит забастовку. Это может повлиять на плановые операции
Профсоюз медиков проводит забастовку. Это может повлиять на плановые операции
Заявку на предупредительную забастовку подали относительно небольшое количество медиков - 106 человек.
Забастовка может повлиять на плановое лечение, плановые операции и консультации, но неотложная медицинская помощь будет оказываться.
В 11 часов у здания Минздрава запланирована акция протеста с целью "защиты экономических и профессиональных интересов работников здравоохранения".
Бариня ранее прогнозировала, что в акции могут принять участие до 1000 человек.
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