Видео ⟩ У здания Минздрава прошла забастовка профсоюза медиков

Заявку на предупредительную забастовку подали относительно небольшое количество медиков - 106 человек.

Забастовка могла повлиять на плановое лечение, плановые операции и консультации, однако неотложная медицинская помощь все равно оказывалась.

В 11 часов у здания Минздрава собрались люди на акцию протеста с целью "защиты экономических и профессиональных интересов работников здравоохранения".

Ранее прогнозировалось, что в акции могут принять участие до 1000 человек.

Видео: Протест медиков в Риге, 27 июля 2022 года

Как пишет Latvijas avīze, складывается впечатление, что в здравоохранении Латвии существуют два параллельных мира - один, учитывающий реальную жизнь с реальными зарплатами врачей, и другой, который следует принятым государством правилам.

А именно, если посмотреть данные Минздрава, собранные по информации больниц, то получается, что без каких-либо надбавок в 2021 году базовая зарплата врачей составляла уже 2309 евро, медсестер - 1290 евро, а вспомогательного персонала - 843 евро. С надбавками, в том числе на лечение ковидных больных, она составила 3130 евро, 1860 евро и 1220 евро соответственно.

Чем же тогда недовольно руководство профсоюза? Оказывается, принятые в 2018 году правила о порядке организации и оплаты медицинских услуг не выполняются. Они предусматривают, что в 2021 году средняя заработная плата врачей должна составлять 1862 евро, медсестер - 1117 евро, а медицинских работников и лиц, осуществляющих уход за больными, - 745 евро.

Профсоюз требует, чтобы с 1 июля этого года зарплата была повышена не менее чем на 10% для всего медицинского персонала и не менее чем на 5% для персонала по уходу за пациентами. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс выполнять это требование отказался, потому что, по словам представителей Минздрава, "с доплатами и без них мы уже в прошлом году обеспечили то, что профсоюз требовал обеспечить с 1 июля".

Многие медики считают, что сейчас для забастовки оснований нет.