Melo‑M и украинские музыканты дадут бесплатный концерт у памятника Свободы

Melo-M и пять украинских музыкантов, которые в настоящее время укрываются от войны в Украине и живут в Латвии, создали союз музыкантов. Музыканты бесплатно дадут концерты для рижан и гостей города в символически выбранном месте - у памятника Свободы.

Цель концерта - создать единство между народами, музыкантами и слушателями, создать радость быть вместе для семей, друзей и зрителей. Найти возможность для украинских музыкантов играть музыку и чувствовать себя нужными, ценимыми и поддерживаемыми.

Как сообщили организаторы мероприятия, в концертах прозвучат гимны двух народов, украинские народные песни, песня Dzimtā valoda группы Līvi, песня Stefānija победителя "Евровидения" Kalush Orchestra, и многие другие популярные в мире мелодии.

Концерт состоится сегодня, 27 июля, в 16:30 и 18:00, а также в пятницу, 29 июля, в 18:00.