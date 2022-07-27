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Выявлено 2111 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека

rus.tvnet.lv
Выявлено 2111 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека
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Тестирование на коронавирус.
Тестирование на коронавирус. Фото: STR

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 2111 новых случаев Covid-19, поступила информация о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Все умершие входили в возрастную категорию от 80 до 89 лет. Из них двое не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один человек были вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 836,6 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 5510 лабораторных тестов на Covid-19, 38,3% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 894 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 1217 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 858 728 человек, от этого заболевания скончались 5887 человек.

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