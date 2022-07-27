Сегодня трудно найти футболиста без татуировок на теле, одни приходят приходят в футбол уже с тату, другие "набивают" татуировки по ходу карьеры.
Почему на теле Роналду нет татуировок?
Криштиану Роналду один из немногих футболистов, которые не пошли на поводу у моды и не стали делать себе татуировки.
При этом португалец не очень щепетилен к внешности и тщательно следит за свежими трендами моды, любит дизайнерскую одежду, суперкары и отдых на роскошных яхтах.
С другой стороны Криштиану Роналду в 2015 году признали величайшим спортсменом-благодетелем года. Он тратит на благотворительность миллионы евро. Например, в 2016 году футболист отправил 600 тысяч евро благотворительному фонду ООН, 275 тысяч - на борьбу с детским раком и 3 млн близким разбившейся команды "Шапекоэнсе". Кроме того он финансировал строительство детской больницы в Чили.
При этом, Роналду помогает не только деньгами, но и делом. Он регулярно сдает кровь и именно поэтому не забивает свое тело татуировками.
В одном из интервью итальянскому новостному сайту Diretta Роналду сказал: "У меня нет татуировок, чтобы чаще сдавать кровь".
Celebration time…Join me and give a gift for life! Sign up to donate blood and plasma at https://t.co/4kjqXfhE25 pic.twitter.com/yIWgzp5PZG— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 30, 2017
Медицинская организация Красный Крест говори, что люди с татуировками могут сдавать кровь. Но делать это они имеют возможность через хотя бы 4 месяца после нанесения нового тату. Это связано с риском заражения. Это же правило касается пирсинга или перманентного макияжа.
Впервые Криштиану стал донором в начале 2010-х. Тогда трехлетний сын его партнера по сборной Карлуша Мартинша заболел лейкемией. Роналду не остался в стороне и стал донором костного мозга.
"Мы все можем принести пользу, сдав кровь. Каждое пожертвование может помочь нескольким людям в чрезвычайных ситуациях и для долгосрочного медицинского лечения. Вот почему я с энтузиазмом отношусь к важности донорства и призываю людей во всем мире стать пожизненными донорами крови и спасать жизни", - говорит Криштиану.
Как видно на фото в Instagram на теле футболиста действительно нет татуировок.
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