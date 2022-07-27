Почему на теле Роналду нет татуировок?

Медицинская организация Красный Крест говори, что люди с татуировками могут сдавать кровь. Но делать это они имеют возможность через хотя бы 4 месяца после нанесения нового тату. Это связано с риском заражения. Это же правило касается пирсинга или перманентного макияжа.

Впервые Криштиану стал донором в начале 2010-х. Тогда трехлетний сын его партнера по сборной Карлуша Мартинша заболел лейкемией. Роналду не остался в стороне и стал донором костного мозга.

"Мы все можем принести пользу, сдав кровь. Каждое пожертвование может помочь нескольким людям в чрезвычайных ситуациях и для долгосрочного медицинского лечения. Вот почему я с энтузиазмом отношусь к важности донорства и призываю людей во всем мире стать пожизненными донорами крови и спасать жизни", - говорит Криштиану.

Как видно на фото в Instagram на теле футболиста действительно нет татуировок.