В России товары из IKEA предлагается заменить на продукцию заключенных

"Показатель "цена-качество" у [наших товаров] выше, чем у зарубежных аналогов. Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании -

особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут",

- поделился начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федоров.

Напомним, популярная шведская сеть магазинов IKEA объявила о полном уходе из России. Компания планирует продать свои фабрики, а сотрудникам предложат уйти по соглашению сторон. Об этом говорится в заявлении профсоюза IKEA.

До 31 августа работникам будут выплачивать зарплаты, но уже с 1 июля рабочим будут предлагать семь-восемь окладов отступных вместо сокращения, а также будут помогать в трудоустройстве.

Ранее IKEA остановила работу магазинов в России и работу трех деревообрабатывающих заводов. Сотрудникам продолжали выплачивать зарплату. В Тихвине, где расположен один из трех заводов, в простой были отправлены около тысячи человек.

Уход компании с российского рынка вызвал небывалый ажиотаж среди россиян. Москвичи скупали практически все, даже салфетки. В магазинах царил хаос и давка.