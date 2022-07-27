Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) по Свердловской области предложило заменить ушедшие с рынка РФ бренды собственной продукцией, передает Telegram-канал "Подъем" со ссылкой на TJ.
В России товары из IKEA предлагается заменить на продукцию заключенных
"Показатель "цена-качество" у [наших товаров] выше, чем у зарубежных аналогов. Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании -
особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут",
- поделился начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федоров.
Напомним, популярная шведская сеть магазинов IKEA объявила о полном уходе из России. Компания планирует продать свои фабрики, а сотрудникам предложат уйти по соглашению сторон. Об этом говорится в заявлении профсоюза IKEA.
До 31 августа работникам будут выплачивать зарплаты, но уже с 1 июля рабочим будут предлагать семь-восемь окладов отступных вместо сокращения, а также будут помогать в трудоустройстве.
Ранее IKEA остановила работу магазинов в России и работу трех деревообрабатывающих заводов. Сотрудникам продолжали выплачивать зарплату. В Тихвине, где расположен один из трех заводов, в простой были отправлены около тысячи человек.
Уход компании с российского рынка вызвал небывалый ажиотаж среди россиян. Москвичи скупали практически все, даже салфетки. В магазинах царил хаос и давка.
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