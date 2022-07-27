Красавица-жена российского хоккеиста Валерия Ничушкина

Со свой будущей супругой знаменитый хоккеист был впервые замечен в 2013 году. Светлана Гаврилюк родилась в Москве. Выступала за столичную сборную по художественной гимнастике, а позже работала моделью и танцовщицей go-go.

Долгое время встречалась с другим хоккеистом - Никитой Филатовым. Но после его возвращения в Россию пара рассталась.

Светлана и Валерий поженились в 2018 году. Свадьба прошла в Хорватии, на берегу моря. Сейчас супруги живут в США, в Денвере, но до этого успели пожить и в Далласе, и в Москве.

Но Светлана не сидит у мужа на шее, а основала бренд нижнего белья и пляжной одежды LAVARICE. Одежда производится в России, однако в производстве используются европейские ткани. Бренд стал таким популярным, что теперь Светлана сможет финансово заботиться о муже, если тот захочет завершить карьеру.