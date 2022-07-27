Валерий Ничушкин снова в порядке: русский хоккеист впервые в карьере взял Кубок Стэнли, а также был признан одним из самых полезных игроков "Колорадо". За взлетами и трудностями в карьере хоккеиста наблюдает, и всегда поддерживает его жена Светлана.
Красавица-жена российского хоккеиста Валерия Ничушкина
Со свой будущей супругой знаменитый хоккеист был впервые замечен в 2013 году. Светлана Гаврилюк родилась в Москве. Выступала за столичную сборную по художественной гимнастике, а позже работала моделью и танцовщицей go-go.
Долгое время встречалась с другим хоккеистом - Никитой Филатовым. Но после его возвращения в Россию пара рассталась.
Светлана и Валерий поженились в 2018 году. Свадьба прошла в Хорватии, на берегу моря. Сейчас супруги живут в США, в Денвере, но до этого успели пожить и в Далласе, и в Москве.
Но Светлана не сидит у мужа на шее, а основала бренд нижнего белья и пляжной одежды LAVARICE. Одежда производится в России, однако в производстве используются европейские ткани. Бренд стал таким популярным, что теперь Светлана сможет финансово заботиться о муже, если тот захочет завершить карьеру.
Светлана поддерживает мужа во всем. Так, она написала очень трогательное поздравление своему мужу в честь завоевания Кубка Стэнли: "Я не могу передать как горжусь мужем и знаю через что он прошел за последние годы!
Мой муж - это олицетворение любви к своему делу, силы духа настоящего мужчины и большой пример для всех, как нужно пахать даже в самое сложное время, несмотря ни на что!
Даже в самые тяжелые моменты он работал и верил , что у него все получится и он поднимет этот кубок над головой, осуществит мечту своего детства! И вот она мечта в руках! Терпение и труд все перетрут! Спасибо "Колорадо" за веру! Этот человек никогда не подведет!".
С такой поддержкой хоккеисту по силам выиграть еще один кубок.
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