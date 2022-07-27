На утро четверга назначено экстренное заседание правительства

В настоящее время в повестку заседания включен только один вопрос - документ, подготовленный Министерством обороны, который является конфиденциальным. Вопрос будет рассмотрен в закрытой части в зале безопасных переговоров Кабмина.

В Минобороны комментариев по поводу рассматриваемого на заседании вопроса не предоставили.

Министр обороны Артис Пабрикс высказался минималистично. "Все хорошо. Позитивные новости и решения", - написал он в своем Twitter о грядущем заседании.

Viss ir labi. Pozitīvas ziņas un lēmumi. — Artis Pabriks (@Pabriks) July 27, 2022