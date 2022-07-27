В четверг, 28 июля, в 09:00 состоится внеочередное заседание Кабинета министров, сообщили в Государственной канцелярии.
На утро четверга назначено экстренное заседание правительства
На утро четверга назначено экстренное заседание правительства
В настоящее время в повестку заседания включен только один вопрос - документ, подготовленный Министерством обороны, который является конфиденциальным. Вопрос будет рассмотрен в закрытой части в зале безопасных переговоров Кабмина.
В Минобороны комментариев по поводу рассматриваемого на заседании вопроса не предоставили.
Министр обороны Артис Пабрикс высказался минималистично. "Все хорошо. Позитивные новости и решения", - написал он в своем Twitter о грядущем заседании.
Viss ir labi. Pozitīvas ziņas un lēmumi.— Artis Pabriks (@Pabriks) July 27, 2022
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