Ср, 27.07.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

На утро четверга назначено экстренное заседание правительства

rus.tvnet.lv/LETA
На утро четверга назначено экстренное заседание правительства
Facebook OK Telegram Whatsapp
Фото: Valsts kanceleja

В четверг, 28 июля, в 09:00 состоится внеочередное заседание Кабинета министров, сообщили в Государственной канцелярии.

В настоящее время в повестку заседания включен только один вопрос - документ, подготовленный Министерством обороны, который является конфиденциальным. Вопрос будет рассмотрен в закрытой части в зале безопасных переговоров Кабмина.

В Минобороны комментариев по поводу рассматриваемого на заседании вопроса не предоставили.

Министр обороны Артис Пабрикс высказался минималистично. "Все хорошо. Позитивные новости и решения", - написал он в своем Twitter о грядущем заседании.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости

Не пропусти

Наверх