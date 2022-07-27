В Добельском крае в пожаре погиб человек

Спасатели получили вызов в Аурскую волость, где открытым огнем горел одноэтажный деревянный дом площадью 120 квадратных метров. В огне погиб человек.

В среду в Лауцесской волости Аугшдаугавского края в водоеме был найден погибший.

За минувшие сутки в VUGD поступило 54 вызова - 21 на тушение пожаров, в том числе три лесных, 26 на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.