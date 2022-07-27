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В Добельском крае в пожаре погиб человек

rus.tvnet.lv/LETA
В Добельском крае в пожаре погиб человек
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Тушение пожара. Иллюстративное фото
Тушение пожара. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Минувшей ночью в результате пожара в Добельском крае погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Спасатели получили вызов в Аурскую волость, где открытым огнем горел одноэтажный деревянный дом площадью 120 квадратных метров. В огне погиб человек.

В среду в Лауцесской волости Аугшдаугавского края в водоеме был найден погибший.

За минувшие сутки в VUGD поступило 54 вызова - 21 на тушение пожаров, в том числе три лесных, 26 на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.

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