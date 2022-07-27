Ср, 27.07.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В Мадонском крае водитель сбила выбежавшего на дорогу рабочего

rus.tvnet.lv
В Мадонском крае водитель сбила выбежавшего на дорогу рабочего
Facebook OK Telegram Whatsapp
Приемное отделение Мадонской больницы
Приемное отделение Мадонской больницы Фото: Sintija Zandersone/LETA

Во вторник, 26 июля, в Мадонском крае водитель сбила внезапно выбежавшего на дорогу рабочего, сообщает агентство LETA.

Так, во вторник в 16:26 в волости Сарканю Мадонского края на автодороге Плявиняс - Мадона - Гулбене женщина, управляя автомобилем, сбила внезапно выбежавшего на проезжую часть мужчину, который в зоне ремонтных работ осуществлял рабочие обязанности. Мужчину доставили в медучреждение.

О произошедшем на рабочем месте несчастном случае была проинформирована Государственная трудовая инспекция.

Полиция начала административный процесс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости

Не пропусти

Наверх