В Мадонском крае водитель сбила выбежавшего на дорогу рабочего

Так, во вторник в 16:26 в волости Сарканю Мадонского края на автодороге Плявиняс - Мадона - Гулбене женщина, управляя автомобилем, сбила внезапно выбежавшего на проезжую часть мужчину, который в зоне ремонтных работ осуществлял рабочие обязанности. Мужчину доставили в медучреждение.