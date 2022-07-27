Во вторник, 26 июля, в Мадонском крае водитель сбила внезапно выбежавшего на дорогу рабочего, сообщает агентство LETA.
В Мадонском крае водитель сбила выбежавшего на дорогу рабочего
В Мадонском крае водитель сбила выбежавшего на дорогу рабочего
Так, во вторник в 16:26 в волости Сарканю Мадонского края на автодороге Плявиняс - Мадона - Гулбене женщина, управляя автомобилем, сбила внезапно выбежавшего на проезжую часть мужчину, который в зоне ремонтных работ осуществлял рабочие обязанности. Мужчину доставили в медучреждение.
О произошедшем на рабочем месте несчастном случае была проинформирована Государственная трудовая инспекция.
Полиция начала административный процесс.
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