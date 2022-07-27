ISW: Россия перемещает резервы, чтобы остановить контрнаступление Украины в Херсонской области

В данный момент происходит перемещение техники.

Как видно на спутниковых снимках, Россия из состава 94-го арсенала в Омске вывела несколько десятков гаубиц 2С7 "Пион".

В апреле на складе было 170 таких артиллерийских устройств, в начале июня - 135, а 18 июля - 110.

"Пион" - разработанная еще в советское время 203-миллимитровая самоходная гаубица большой мощности, которая способна выстреливать заряды на расстояние в 47 километров.

Российские войска стараются восстановить стратегически важный Антоновский мост через Днепр на окраине Херсона, поврежденный в результате ракетного удара ВСУ. Этот мост был важен для россиян для перемещения тяжелого вооружения

На спутниковых снимках также видно, что российские солдаты строят и понтонный мост через реку Ингулец в 17 километрах на северо-восток от Херсона.

Кроме того, ремонтируется пострадавшая в боях техника.

Но ремонтном заводе в поселке Барвинок в Белгородской области находятся минимум 300 поврежденных в боях машин, а также танки, бронетранспортеры, грузовики, свидетельствуют данные британской разведки.

Командование ВСУ "Юг" сообщило, что удалось отбить у оккупантов два населенных пункта - Андреевку и Лозовое.

Кроме того, Россия готовится в обороне захваченных в Запорожской области территорий.

Российский солдаты копают окопы на территории Запорожской АЭС, а также прячут военную технику в кварталах жилых домов, рассказал губернатор Запорожской области Александр Старух.

В условиях войны оперативно проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.