Российские войска перемещают резервы и укрепляют позиции в Херсонской и Запорожской областях, чтобы остановить контрнаступление украинской армии, сообщают эксперты "Института по изучению войны" (ISW).
ISW: Россия перемещает резервы, чтобы остановить контрнаступление Украины в Херсонской области
В данный момент происходит перемещение техники.
Как видно на спутниковых снимках, Россия из состава 94-го арсенала в Омске вывела несколько десятков гаубиц 2С7 "Пион".
В апреле на складе было 170 таких артиллерийских устройств, в начале июня - 135, а 18 июля - 110.
"Пион" - разработанная еще в советское время 203-миллимитровая самоходная гаубица большой мощности, которая способна выстреливать заряды на расстояние в 47 километров.
Российские войска стараются восстановить стратегически важный Антоновский мост через Днепр на окраине Херсона, поврежденный в результате ракетного удара ВСУ. Этот мост был важен для россиян для перемещения тяжелого вооружения
На спутниковых снимках также видно, что российские солдаты строят и понтонный мост через реку Ингулец в 17 километрах на северо-восток от Херсона.
Кроме того, ремонтируется пострадавшая в боях техника.
Но ремонтном заводе в поселке Барвинок в Белгородской области находятся минимум 300 поврежденных в боях машин, а также танки, бронетранспортеры, грузовики, свидетельствуют данные британской разведки.
Командование ВСУ "Юг" сообщило, что удалось отбить у оккупантов два населенных пункта - Андреевку и Лозовое.
Кроме того, Россия готовится в обороне захваченных в Запорожской области территорий.
Российский солдаты копают окопы на территории Запорожской АЭС, а также прячут военную технику в кварталах жилых домов, рассказал губернатор Запорожской области Александр Старух.
В условиях войны оперативно проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
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