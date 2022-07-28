В Facebook-группе "Украинцы в Риге" можно найти много объявлений о вакансиях. Рекламируют самую разную деятельность:
Отнимут ли украинские беженцы у латвийцев работу? Разбор RUS TVNET
- "Интересная работа в городе Мадона! Присоединяйтесь к нашей DTSC-команде! (сервис компьютеров)".
- "Упаковочные работы! Опыт и знание языка необязательны!"
- "Приглашаем повара в нашу команду! Мы предлагаем зарплату 6,50 евро в час".
Там же украинцев приглашают и на ярмарки вакансий: "В этот четверг, 28 июля, с 12:00 до 15:00 Рижский центр поддержки жителей Украины приглашает посетить Биржу труда, на которой будет предложено лично ознакомиться с предприятиями, узнать о свободных вакансиях и на месте принять участие в экспресс-беседе".
Похожих групп в Латвии несколько. Кроме того, украинцы могут искать работу на сайте ukrainetolatvia.teamtailor.com, созданном специально для них, а также в Telegram-каналах типа "Работа беженцам в Латвии" и "Украинцы в Латвии".
Может сложиться впечатление, что украинцам в Латвии работу искать проще, чем местным. Кроме того, многие латвийцы опасаются, что украинцы отберут у них возможность заработка. RUS TVNET разбирается в состоянии рынка труда в Латвии. Спойлер: нет, работу ни у кого не отбирают. И вот почему.
Дефицит сотрудников
По состоянию на 1 июля 2022 года в базе данных Государственного агентства занятости (NVA) была открыта 31 101 вакансия - в самых разных сферах.
NVA также привело список актуальных зарегистрированных свободных вакансий (данные от 30 июня 2022 года):
|Строительство
|7973
|Производство
|4121
|Административные и сервисные службы
|4030
|Транспорт и хранение
|2983
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|2624
|Информационно-коммуникационные услуги
|1527
|Услуги по проживанию и питанию
|1376
|Прочие услуги
|991
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|967
|Профессиональные, научные и технические услуги
|878
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|842
|Образование
|806
|Здравоохранение и социальная помощь
|730
|Операции с недвижимостью
|424
|Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
|294
|Электричество, газоснабжение, теплоснабжение и кондиционирование
|140
|Искусство, развлечения и отдых
|127
|Водоснабжение; сточные воды, утилизация отходов и санация
|117
|Финансовая и страховая деятельность
|110
|Отрасль не указана/другая отрасль
|41
Экономист банка Латвии Олег Краснопёров говорит, что это "наполовину больше, чем прошлым летом".
"Требуются работники практически в любых отраслях и профессиях - как низкой квалификации (сборщики ягод), так и высокой (врачи, программисты), - указывает экономист. - Постоянно высокий спрос сохраняется на мастеров своего дела - практически во всех отраслях и профессиях".
Краснопёров добавляет, что даже на самые высокооплачиваемые вакансии, например программистов, латвийцы не спешат устраиваться, потому что часто на рынке наблюдается недостаток работников с нужным уровнем знаний и навыков. "Востребованы там действительно специалисты международного класса. Если попробуем переквалифицировать в программисты художников или поваров, вряд ли получим таких же высококвалифицированных программистов, как те, которые изначально выбрали эту профессию", - говорит Краснопёров.
В Латвии сейчас находится около 30 тысяч беженцев из Украины (причем поток беженцев понемногу иссякает и многие уже возвращаются домой). Основная часть - это женщины и дети. Исходя из этого, по оценке экономиста, максимально лишь до 40% прибывших беженцев смогут трудоустроиться в Латвии.
"Только половина беженцев трудоспособного возраста, примерно 80% из них теоретически могут найти работу в Латвии. Этому могут помешать необходимость владения латышским языком и проволочки с признанием дипломов, полученных за пределами Латвии, с другой стороны - трудоустройству беженцев помогает очень позитивное отношение со стороны многих латвийских предпринимателей и общества в целом", - поясняет эксперт.
В любом случае эти 12 тысяч работников из Украины (40% от 30 тысяч. - Прим. ред.) - это всего лишь полтора процента от общей занятости в Латвии.
Поэтому беженцы из Украины не оказывают решающего влияния на латвийский рынок труда в целом.
В некоторых отраслях это влияние может оказаться чуть более существенным - например, в торговле, общепите и некоторых отраслях обрабатывающей промышленности.
Поблажки для устройства на работу - временные
Для украинцев парламент и правительство Латвии упростили процедуру устройства на работу и некоторые требования. Например, получение визы с правом на трудоустройство, требования к пакету документов и знанию государственного языка.
Закон "О поддержке гражданских жителей Украины" (подробнее - тут) ввел для украинцев долгосрочные визы без ограничений по трудоустройству сроком на 1 год. Первые 30 дней украинцы могут работать, даже параллельно ожидая эту визу.
"Мы хотим, чтобы люди находили работу максимально простым способом, и я думаю, что у нас это получается, - рассказал на прошедшей в мае конференции Future of Jobs 2022 министр благосостояния Гатис Эглитис. "С каждой неделей мы видим, что на наш рынок труда выходит все больше и больше украинцев", - был оптимистичен министр.
- Без знания латышского языка
Также по этому закону работодатель получил право принимать на работу жителей Украины без знания государственного языка, если это не препятствует выполнению ими своих рабочих обязанностей (работодатель несет ответственность за обеспечение коммуникации, где это необходимо).
В то же время закон обязывает работодателей обеспечить перевод или другой способ профессионального общения для медицинских работников и фармацевтов.
Но при этом Центр государственного языка подчеркивает, что поддержка беженцев из Украины согласно новому закону предоставляется во время вооруженного конфликта и вышеупомянутые исключительные случаи действуют на срок до одного года.
Спустя год медики смогут работать, только сдав языковой экзамен, и требования к ним будут те же, что и к латвийским врачам.
В Министерстве здравоохранения подчеркивают: если врач или любой другой работник медицинской отрасли планирует продолжить работу в Латвии через год, то язык стоит начать учить уже сейчас.
Через год работы требования к медикам из Украины будут ровно такие же, как и к латвийским врачам, включая сертификаты на знание латышского языка.
Относительно таксистов, от которых для начала работы не требовали подтверждения знания государственного языка, Автотранспортная дирекция поясняет, что "в законе не указана конкретная дата, когда эта льгота перестанет применяться, однако указано, что эта поддержка, предусмотренная законом, предоставляется во время вооруженного конфликта". Дирекция также информирует всех водителей, на которых распространяется временное исключение, о необходимости изучения государственного языка. Как и о том, что водитель должен быть способен объяснить пассажиру, почему он не знает государственный язык.
- Отмена справок о состоянии здоровья
Кроме того, для беженцев были отменены первичные требования по проверке здоровья, которые в Латвии обязательны для всех сотрудников в течение первых 3 месяцев работы. Украинцы могут работать без справки о состоянии здоровья год, за исключением категорий, где это новое правило не применяется. Например, справка о состоянии здоровья остается необходимой для работы на высоте (более 1,5 м), управления кранами различной грузоподъемности, работы с опасным оборудованием.
Вывод
По словам министра Эглитиса, Латвия сделала все возможное для либерализации рынка труда для жителей Украины. Однако эти "скидки" на трудоустройство не являются сильным преимуществом, поскольку, во-первых, они временные и, во-вторых, специалистов во многих сферах по-прежнему не хватает, даже учитывая работников из Украины.
Кроме того, наибольшее количество вакансий остается в сферах, где требуется физическая сила и выносливость, в частности - мужская, в то время как большинство взрослых беженцев - это женщины.
Экономист банка Латвии Олег Краснопёров назвал причины, по которым украинские беженцы не сильно повлияют на рынок труда Латвии:
- Лишь 40%, или 12 000, беженцев трудоустроятся в Латвии, и это составит 1,5% от количества работающих в Латвии.
- Количество вакансий сейчас около 30 тысяч, что наполовину больше, чем прошлым летом.
- Преимущественно украинцы будут устраиваться в сферах торговли, питания, возможно, на производстве, например, в текстильной промышленности.
- В строительстве, сельском хозяйстве, где дефицит кадров существенный, он перекрыт не будет, поскольку беженцы - преимущественно женщины, приехавшие из городов.
- Некоторые вакансии - например, сезонный сбор ягод - хронически остаются невостребованными в Латвии.
- Постоянно высокий спрос (вне зависимости от экономической ситуации в стране и мире) сохраняется на мастеров своего дела - практически в любой отрасли и профессии.
"Поэтому лучший совет для молодых людей, в это непростое время выбирающих свою профессию - выбирать ее по призванию и велению сердца (ведь именно там вы, скорее всего, станете мастером своего дела), а не по моде или "прогнозам по долгосрочному развитию рынка труда". Экономическая ситуация переменчива, многие профессии, которые сейчас кажутся перспективными, через несколько лет могут потерять свою актуальность", - отмечает Краснопёров.
И в этом есть хорошая новость - по оценке главы миссии образования, навыков и обучения Всемирного экономического форума Тилла Леопольда, количество появляющихся новых рабочих мест в ближайшем будущем превысит число исчезающих. В то же время из этого следует, что около 50% рабочей силы в мире будет нуждаться в переподготовке, при этом около 40% сотрудников поменяют необходимые рабочие навыки.
Примечательно, что не все новые рабочие места связаны, как принято считать, с технологиями, часть из них - в сфере продаж, маркетинга, разработки продуктов, здравоохранения и прочих областях. По словам эксперта, среди важнейших навыков в ближайшем будущем:
- аналитическое мышление,
- активное обучение,
- решение сложных задач,
- критическое мышление,
- сочетание разных навыков.
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