Отнимут ли украинские беженцы у латвийцев работу? Разбор RUS TVNET

Относительно таксистов, от которых для начала работы не требовали подтверждения знания государственного языка, Автотранспортная дирекция поясняет, что "в законе не указана конкретная дата, когда эта льгота перестанет применяться, однако указано, что эта поддержка, предусмотренная законом, предоставляется во время вооруженного конфликта". Дирекция также информирует всех водителей, на которых распространяется временное исключение, о необходимости изучения государственного языка. Как и о том, что водитель должен быть способен объяснить пассажиру, почему он не знает государственный язык.

Отмена справок о состоянии здоровья

Кроме того, для беженцев были отменены первичные требования по проверке здоровья, которые в Латвии обязательны для всех сотрудников в течение первых 3 месяцев работы. Украинцы могут работать без справки о состоянии здоровья год, за исключением категорий, где это новое правило не применяется. Например, справка о состоянии здоровья остается необходимой для работы на высоте (более 1,5 м), управления кранами различной грузоподъемности, работы с опасным оборудованием.

Вывод

По словам министра Эглитиса, Латвия сделала все возможное для либерализации рынка труда для жителей Украины. Однако эти "скидки" на трудоустройство не являются сильным преимуществом, поскольку, во-первых, они временные и, во-вторых, специалистов во многих сферах по-прежнему не хватает, даже учитывая работников из Украины.