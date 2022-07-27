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Россия выражает протест Латвии за действия в отношении въезжающих россиян

rus.tvnet.lv/LETA
Россия выражает протест Латвии за действия в отношении въезжающих россиян
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Фото: Shutterstock

В среду Россия выразила протест Латвии в связи с действиями латвийских пограничников в отношении въезжающих в Латвию российских граждан, сообщил представитель МИД России Иван Нечаев.

"27 июля в Министерство иностранных дел России была вызвана временный полномочный представитель Латвии в Российской Федерации (РФ) Даце Рутка.

Ей был выражен протест и выдана соответствующая нота по поводу провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают жесткое давление на граждан России при их въезде на территорию Латвии",

- рассказал Нечаев на брифинге в Москве.

По его словам, от въезжающих требуют подписать заранее подготовленный документ о несогласии с политикой РФ.

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