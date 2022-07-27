Расходы на строительство в Латвии выросли более чем на 20%

При этом цены на строительные материалы во втором квартале 2020 года выросли на 30,4% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 17,8%, заработная плата рабочих увеличилась на 9,2%.

Однако по сравнению с первым кварталом во втором квартале текущего года общий уровень затрат на строительство вырос на 8,1%.

По сравнению с предыдущим кварталом цены на строительные материалы увеличились на 10,5%, затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 6,8%, заработная плата рабочих поднялась на 4,3%.

В июне этого года по сравнению с июнем 2021 года уровень затрат на строительство в Латвии увеличился на 21,9%. Цены на строительные материалы выросли на 29,8%, затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 18,4%, заработная плата рабочих поднялась на 9,5%.

В июне 2022 года по сравнению с маем уровень затрат на строительство вырос на 1%. Заработная плата рабочих увеличилась на 1,3%, а цены на строительные материалы, а также затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов выросли на 0,9%.

В июне на средний уровень затрат на строительство больше всего повлияло повышение заработной платы подсобным рабочим в строительстве дорог и искусственных сооружений, монтажникам, а также малярам и рабочим смежных профессий. Повышающий эффект оказал рост цен на металлоконструкции и мелкие металлоизделия.