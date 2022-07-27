В Лиепае и Даугавпилсе из отделений PMLP эвакуировали посетителей

Представитель Госполиции Сигне Штейнберга сообщила, что была получена информация о возможных риска[ безопасности. Информация была проверена, и подтверждения ей найдено не было.

В то же самое время людей эвакуировали и из здания, где находится даугавпилсское отделение PMLP. Местный портал "Чайка" сообщил, что приехали саперы, которые опасных предметов не нашли.

Спасательные службы уже какое-то время избегают сообщений о звонках, сообщающих о якобы взрывчатке, что никогда не подтверждается, выбирая другие слова и обозначения.