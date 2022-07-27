Утром во вторник, 26 июля, жителей, стоявших в очереди в лиепайском отделении Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) за документами, попросили покинуть помещения, так как на место событий прибыли силы полиции, сообщает портал liepajniekiem.lv.
В Лиепае и Даугавпилсе из отделений PMLP эвакуировали посетителей
В Лиепае и Даугавпилсе из отделений PMLP эвакуировали посетителей
Представитель Госполиции Сигне Штейнберга сообщила, что была получена информация о возможных риска[ безопасности. Информация была проверена, и подтверждения ей найдено не было.
В то же самое время людей эвакуировали и из здания, где находится даугавпилсское отделение PMLP. Местный портал "Чайка" сообщил, что приехали саперы, которые опасных предметов не нашли.
Спасательные службы уже какое-то время избегают сообщений о звонках, сообщающих о якобы взрывчатке, что никогда не подтверждается, выбирая другие слова и обозначения.
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