Ученые в ходе двух независимых исследований установили, где и когда появился Covid-19

Ученые указывают, что первый перенос от животных к людям, возможно, произошел примерно 18-го ноября 2019 года, и он шел от штамма В.

Ученые констатировали, что штамм В, был только у людей, имевших тесную связь с рынком морепродуктов.

Авторы считают, что штамм А появился спустя неделю или даже день после заражения штаммом В. Штамм А был найден у людей, которые жили и находились вблизи рынка.

"Эти открытия свидетельствуют о том, что маловероятно, что SARS-CoV-2 широко распространялся между людьми до ноября 2019 года, и они устанавливают узкий период времени, когда впервые SARS-CoV-2 заразился человек, до момента, когда поступила информация о первых случаях Covid-19", - говорится в сообщении.

"Как и в случае других коронавирусов, появление SARS-CoV-2, скорее всего, вызвали несколько зоонотических событий", - указывается в исследовании.

Профессор отделения иммунологии и микробиологии Кристан Андерсен добавил, что исследования полностью не опровергают теорию утечки из лабораторий, однако они настолько убедительны, что он изменил свое мнение о происхождении вируса.