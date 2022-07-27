Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в июне рекомендовала ученым продолжать исследовать все возможные причины возникновения пандемии Covid-19. В двух опубликованных в научном журнале Science исследованиях использовались абсолютно разные подходы, однако был сделан один и тот же вывод - скорее всего, эпицентром коронавируса стал рынок морепродуктов в Ухане, Китай, сообщает CNN.
Ученые в ходе двух независимых исследований установили, где и когда появился Covid-19
В одном исследовании ученые со всего мира использовали картографические инструменты и сообщения в соцсетях, чтобы провести пространственный и экологический анализ. Выяснилось, что вирус, возможно, переносили животные, продаваемые на рынке в конце 2019 года.
Животные находились в тесном контакте и могли легко обмениваться микробами. Однако исследование не говорит о том, какие конкретно животные могли быть заражены.
Ученые констатировали, что ранние случаи Covid-19 были сконцентрированы вокруг продавцов рынка, которые продавали этих животных, или людей, которые там закупались. По мнению ученых, животные переносили два отдельных вируса, которые перешли к людям.
"Все восемь случаев Covid-19, выявленных до 20 декабря, были с западной стороны рынка, где продавались и виды млекопитающих", - говорится в исследовании.
Использованный во втором исследовании молекулярный подход также показал, что первые заражения коронавирусом произошли у людей от животных.
Это исследование свидетельствует, что изначальный штамм Covid-19, возможно, имел разные формы, которые ученые назвали штаммами А и В. Происхождение создали минимум два случая переноса от различных видов животных к людям.
Ученые указывают, что первый перенос от животных к людям, возможно, произошел примерно 18-го ноября 2019 года, и он шел от штамма В.
Ученые констатировали, что штамм В, был только у людей, имевших тесную связь с рынком морепродуктов.
Авторы считают, что штамм А появился спустя неделю или даже день после заражения штаммом В. Штамм А был найден у людей, которые жили и находились вблизи рынка.
"Эти открытия свидетельствуют о том, что маловероятно, что SARS-CoV-2 широко распространялся между людьми до ноября 2019 года, и они устанавливают узкий период времени, когда впервые SARS-CoV-2 заразился человек, до момента, когда поступила информация о первых случаях Covid-19", - говорится в сообщении.
"Как и в случае других коронавирусов, появление SARS-CoV-2, скорее всего, вызвали несколько зоонотических событий", - указывается в исследовании.
Профессор отделения иммунологии и микробиологии Кристан Андерсен добавил, что исследования полностью не опровергают теорию утечки из лабораторий, однако они настолько убедительны, что он изменил свое мнение о происхождении вируса.
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