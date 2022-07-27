На Сигулдском шоссе две машины после столкновения вылетели в кювет

Как сообщает передача Degpunktā телеканала TV3, авария произошла в 19 часов у Вангажи на Сигулдском шоссе. В месте, где поток автомобилей идет в одном направлении по двум полосам. Столкнулись Saab и Renault, и после удара обе машины оказались в кювете.

Как именно произошло ДТП, пока не ясно, но у стражей порядка уже есть важная информация о 36-летнем водителе Saab: "Предварительная имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что водитель Saab находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства произошедшего".

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: