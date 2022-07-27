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На Сигулдском шоссе две машины после столкновения вылетели в кювет

rus.tvnet.lv
На Сигулдском шоссе две машины после столкновения вылетели в кювет
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Фото: Degpunktā

Тяжелое ДТП вечером 22 июля произошло на Сигулдском шоссе недалеко от Вангажи. Автомобили столкнулись и, кувыркаясь, вылетели в кювет. Серьезные травмы получили три человека - оба водители и пассажир. В данный момент известно, что один из водителей сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает передача Degpunktā телеканала TV3, авария произошла в 19 часов у Вангажи на Сигулдском шоссе. В месте, где поток автомобилей идет в одном направлении по двум полосам. Столкнулись Saab и Renault, и после удара обе машины оказались в кювете.

Как именно произошло ДТП, пока не ясно, но у стражей порядка уже есть важная информация о 36-летнем водителе Saab: "Предварительная имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что водитель Saab находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства произошедшего".

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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