Евросоюз принял чрезвычайный план по газу: солидарность под угрозой?

Франция настаивает на том, что природный газ все еще можно использовать для выработки электроэнергии, поскольку в противном случае энергоснабжение страны может быть поставлено под угрозу. На Германию оказывается все большее давление с требованием сохранить работу трех ее последних АЭС и не закрывать их посреди зимы. Это также может облегчить нагрузку на газовые электростанции, утверждают французские дипломаты в ЕС.

Европа подала сильный сигнал

Несмотря на многочисленные исключения, министр экономики и энергетики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) высоко оценил компромисс, достигнутый Евросоюзом всего после недели обсуждения. "В целом это разумный, хороший, дальнейший шаг, - сказал Хабек в Брюсселе. - Это показывает, что Европа едина". Он добавил, что соглашение также является "сильным сигналом тем, кто насмехается и презирает ЕС". Министр заявил, что Германия сможет сэкономить даже больше, чем согласованные 15 процентов.

Как именно это будет происходить, должно быть определено каждым государством-членом ЕС в национальных планах действий в чрезвычайных ситуациях. Частные потребители, промышленность и власти должны нести каждый свою долю ответственности за экономию. Многое будет регулироваться дальнейшим повышением цен на газ, считают представители ЕС. Это означает, что потребление голубого топлива далее будет обходиться гораздо дороже, чем сегодня.

"Это, безусловно, не последний пакет в газовом секторе, - признал Роберт Хабек в Брюсселе. - Беспокойство может вызывать то, что будет очень много исключений, и c с этим придется считаться пока кризис не закончится". Существует также вопрос о том, как будет рассчитываться и контролироваться экономия. Хабек, например, сказал, что Германия на данный момент уже использовала почти на 15 процентов газа меньше, чем за тот же период прошлого года.