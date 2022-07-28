Россия против "Сохнута": почему власти хотят закрыть агентство и как на это ответит Израиль

Основных претензий две, подтвердил Би-би-си второй собеседник, знакомый с содержанием этого многостраничного письма.

Первый пункт: неправильное обращение с личными данными россиян - их сбор и отправка за рубеж.

"Якобы мы их передаем каким-то третьим лицам. Но это не так, поскольку мы работаем открыто, по российскому закону через российское официальное лицо, учредителем которого является "Сохнут". Да, там есть разные жертвователи, но все эти филиалы - дочерние организации агентства. Так что мы не передаем это никому другому", - пояснил источник Би-би-си.

Второй пункт, который вызвал недовольство российских властей - утечка мозгов, подтвердили два источника Би-би-си, знакомые с содержанием письма.

Самое удивительное, говорят два собеседника Би-би-си, что факт оплаты штрафов за нарушения, предъявленные разным филиалам, минюст трактовал как признание вины и продолжение работы с нарушениями - это следует из письма, направленного ведомством в "Сохнут".

"Сейчас в этом письме на 20 страниц очень популярно объясняется, что, во-первых, то, что мы платили штраф, они рассматривают как подтверждение агентством своей вины. Второе, что эти нарушения даже после оплаты административных штрафов не были урегулированы. И, помимо всего, тот факт, что мы способствовали, помогаем людям уехать из страны, пагубно отражается на экономике и перспективах Российской Федерации. Это просто как еще один аргумент", - отметил один из источников.

Возможные причины обострения