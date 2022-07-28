В Риге пройдет шестая биржа труда для жителей Украины

На этот раз 11 компаний предложат 115 вакансий.

На шестой бирже труда о вакансиях на своих предприятиях расскажут производитель строительных конструкций Skonto Prefab, предприятие Pasažieru vilciens, гостиница Baltic Beach Hotel, логистическая компания Via 3L, резиденция для пожилых людей Senior Baltic, предприятие по производству мебели Bolderājas serviss, металлообрабатывающая компания Rītausmas Steel Constructions, компания по переработке отходов Nordic Plast, швейная компания Hortensias Home и Рижского самоуправления Rīgas veselības centrs.

Специалисты Государственного агентства занятости предоставят консультации по вопросам трудового права.

На предыдущих пяти биржах труда украинским гражданам было предложено в общей сложности более 1250 вакансий, и примерно 300 человек получили возможность устроиться на работу по самым разным специальностям - именно с таким количеством людей компании продолжили переговоры о трудоустройстве после мероприятия.