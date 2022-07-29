На чемпионате мира в американском городе Юджин ни один из бросков не оказался технически удачным для латвийской копьеметательницы Лины Музе. Об этом обладательница шестого места на чемпионате мира по лёгкой атлетике рассказала сама.
Копьеметательница Лина Музе: начинать соревнования приходится с обезболивающих
В пятницу на чемпионате мира по лёгкой атлетике в США Музе заняла шестое место. Ее результат - 61,26 м, а шестое место - это лучший результат для латвийских спортсменов на женских мировых чемпионатах.
"Физически я была в хорошей форме, но технически нужно было многое улучшить. Поэтому прямо сейчас, до чемпионата Европы, мы будем уделять больше внимания улучшению техники", - сказала Музе, которая является лидером среди копьеметательниц в Латвии.
Она отметила, что была счастлива выйти в финал, а после обогнать половину его участников. Лина подчёркивает, что проиграла сильным соперницам. Почти все из них имели более впечатляющие личные рекорды и медали.
Галерея: Лина Музе на чемпионате в Юджине
На технику спортсменки повлияли травмы.
"Я хорошо начала сезон, на сборах техническое исполнение тоже было хорошим, ногу во время "блока" поставила прямо. Однако на соревнованиях в Талси во втором броске зацепилась за поверхность. Столкнулось новое и старое. Я повредила лодыжку, а также порвала боковые связки. Продолжая тренироваться, я не могла понять, почему такая сильная боль", - рассказывает спортсменка.
В конце мая она выиграла в Талси с результатом 60,77 метра, который был достигнут в первом броске, но эта "Пиррова победа" сказалась на подготовке к чемпионату мира, так как из-за травмы техническая работы по выполнению бросков не была выполнена. Кроме того, была травмирована важнейшая опорная нога в метании копья.
"Травма всё ещё чувствуется, и начинать соревнования приходится с обезболивающих, но многие спортсмены к этому привыкли", - говорит Музе.
Лина указывает, что ни одному спортсмену не даётся никаких преимуществ за предыдущие успехи. Ты должен быть в хорошей физической, технической и психологической готовности. Она считает отборочные соревнования самыми сложными - как в эмоциональном, так и в психологическом плане.
Отборочные соревнования к чемпионату Европы стартуют 18 августа. До них Музе планирует участие ещё в двух турнирах, уделяя особое внимание подготовке.
Пока неизвестно, будет ли Лина участвовать в розыгрыше Президентской премии в Валмиере в эти выходные. Не только из-за травмы, но и из-за огромной усталости, накопившейся после того, как она дважды пересекла Атлантику и теперь акклиматизируется после возвращения в Латвию в начале недели.
На данный момент её тренером является Зигисмунд Сирмайс, так как сотрудничество с финским тренером Киммо Киннуненом было прекращено сразу после Олимпийских игр в Токио, а Арнис Новейчук отвечает за лечебную физкультуру и физическую подготовку.
В этом сезоне в приоритете у Музе чемпионат Европы, но помимо этого она также планирует участие в трёх этапах Бриллиантовой лиги и в финале. Она уже выиграла чемпионат Европы U-23, а также в этом году в Португалии в середине марта завоевала Кубок Европы по метательным дисциплинам. Спортсменка четырежды выступала на чемпионате Европы, завоевав десятое место на дебютном чемпионате в 2012 году в Хельсинки.
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