Копьеметательница Лина Музе: начинать соревнования приходится с обезболивающих

В конце мая она выиграла в Талси с результатом 60,77 метра, который был достигнут в первом броске, но эта "Пиррова победа" сказалась на подготовке к чемпионату мира, так как из-за травмы техническая работы по выполнению бросков не была выполнена. Кроме того, была травмирована важнейшая опорная нога в метании копья.

"Травма всё ещё чувствуется, и начинать соревнования приходится с обезболивающих, но многие спортсмены к этому привыкли", - говорит Музе.

Лина указывает, что ни одному спортсмену не даётся никаких преимуществ за предыдущие успехи. Ты должен быть в хорошей физической, технической и психологической готовности. Она считает отборочные соревнования самыми сложными - как в эмоциональном, так и в психологическом плане.

Отборочные соревнования к чемпионату Европы стартуют 18 августа. До них Музе планирует участие ещё в двух турнирах, уделяя особое внимание подготовке.

Пока неизвестно, будет ли Лина участвовать в розыгрыше Президентской премии в Валмиере в эти выходные. Не только из-за травмы, но и из-за огромной усталости, накопившейся после того, как она дважды пересекла Атлантику и теперь акклиматизируется после возвращения в Латвию в начале недели.

На данный момент её тренером является Зигисмунд Сирмайс, так как сотрудничество с финским тренером Киммо Киннуненом было прекращено сразу после Олимпийских игр в Токио, а Арнис Новейчук отвечает за лечебную физкультуру и физическую подготовку.

В этом сезоне в приоритете у Музе чемпионат Европы, но помимо этого она также планирует участие в трёх этапах Бриллиантовой лиги и в финале. Она уже выиграла чемпионат Европы U-23, а также в этом году в Португалии в середине марта завоевала Кубок Европы по метательным дисциплинам. Спортсменка четырежды выступала на чемпионате Европы, завоевав десятое место на дебютном чемпионате в 2012 году в Хельсинки.