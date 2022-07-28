В среду тренер по теннису Макс Вандерс из Нидерландов был отстранён на 12 лет после того, как признал себя виновным в договорных матчах, сообщило в среду Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Тренера, работавшего с Остапенко, дисквалифицировали на 12 лет
Помимо дисквалификации на 12 лет, он также получил штраф в размере 12 тысяч долларов (около 11,8 тысячи евро), который голландец должен будет выплатить ITIA.
Вандерс признал, что уничтожил все улики, поэтому доказать возможность коррупции по делу было невозможно.
Любопытный факт: Вандерс тренировал нескольких игроков в WTA Tour, в заявлении ITIA не говорится, какие игроки участвовали в договорных матчах, где и когда.
Дисквалификация вступила в силу с 28 апреля 2021 года, когда было принято решение. Его публикацию отложили после обращения адвокатов Вендерса, однако теперь запрет был снят.
В прошлом Вендерс был спарринг-партнером Алены Остапенко, работал помощником тренера в команде Анетт Контавейт, тренировал Деми Схюрс и Мирьям Булгару.
В 2021 году сообщалось, что Вендерс вошёл в команду Софии Кенин, но он опроверг эту информацию.
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