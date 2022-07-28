Тренера, работавшего с Остапенко, дисквалифицировали на 12 лет

Помимо дисквалификации на 12 лет, он также получил штраф в размере 12 тысяч долларов (около 11,8 тысячи евро), который голландец должен будет выплатить ITIA.

Вандерс признал, что уничтожил все улики, поэтому доказать возможность коррупции по делу было невозможно.

Любопытный факт: Вандерс тренировал нескольких игроков в WTA Tour, в заявлении ITIA не говорится, какие игроки участвовали в договорных матчах, где и когда.

Дисквалификация вступила в силу с 28 апреля 2021 года, когда было принято решение. Его публикацию отложили после обращения адвокатов Вендерса, однако теперь запрет был снят.

В прошлом Вендерс был спарринг-партнером Алены Остапенко, работал помощником тренера в команде Анетт Контавейт, тренировал Деми Схюрс и Мирьям Булгару.

В 2021 году сообщалось, что Вендерс вошёл в команду Софии Кенин, но он опроверг эту информацию.