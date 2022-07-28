За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 1575 новых случаев Covid-19, поступила информация о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Выявлено 1575 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека
Выявлено 1575 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека
Умершие входили в возрастную категорию от 70 до 99 лет:
- два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
- один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.
Из них двое не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один человек был вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 861,6 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 4527 лабораторных тестов на Covid-19, 34,8% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 604 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 971 заболевший был вакцинирован.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 860 303 человек, от этого заболевания скончались 5890 человек.
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