В Риге во время пожара в четверг утром, 28 июля, из огня были спасены пять человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В рижской девятиэтажке вспыхнул пожар: спасены пять человек, эвакуированы - 25
Сегодня приблизительно в 4 часа утра спасатели выехали на улицу Малиенас, где вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме. На месте происшествия было установлено, что с крыши жилого дома идет дым и горит лифт на девятом этаже площадью 15 квадратных метров.
Пожарные с применением спасательных масок и автоматических лестниц спасли из задымленного здания пятерых человек, еще 25 человек были эвакуированы.
В среду вечером в VUGD поступил вызов на улицу Илукстес в Риге, где в 16-этажном жилом доме сработала автоматическая система обнаружения пожара.
Пожарные установили, что в квартире на 14-м этаже пригорела оставленная без присмотра еда, в результате чего образовался дым. Из здания эвакуировались 30 человек.
В среду вечером поступил вызов и на улицу Грауду в Лиепае, где загорелись второй этаж и крыша двухэтажного дома площадью 200 квадратных метров. До приезда VUGD из здания эвакуировались два человека.
Помощь спасателей вчера также потребовалась на улице Пиекрастес в Даугавпилсе, где произошла утечка газа из автомобиля рядом с детской площадкой. Спасатели эвакуировали с детской площадки 25 человек. Утечка газа из автомобиля была устранена.
Всего за последние сутки в VUGD поступило 46 вызовов: 14 на тушение пожара, 22 - на спасательные работы, 10 вызовов оказались ложными.
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