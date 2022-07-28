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Парадниекс утверждает, что продавщица, назвавшая его нацистом, выдворена из страны

rus.tvnet.lv
Парадниекс утверждает, что продавщица, назвавшая его нацистом, выдворена из страны
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Имант Парадниекс
Имант Парадниекс Фото: Ieva Čīka/LETA

Государственная полиция продолжает расследование уголовного дела о возможном разжигании национальной розни в отношении продавщицы Рижского центрального рынка, которая в разговоре с советником президента по вопросам демографии Имантом Парадниексом назвала его "нацистом".

Некоторое время назад Парадниекс сообщил в социальной сети Twitter, что в пасхальное утро у него возник конфликт с продавщицей специями на Рижском центральном рынке,

которая "по дружеской просьбе хотя бы поздороваться по-латышски" назвала его "нацистом" и посвятила другие оскорбительные фразы как ему, так и украинцам.

В отделе по связям с общественностью Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона, предусматривающей ответственность за разжигание национальной или межнациональной розни.

В настоящее время следствие по уголовному процессу продолжается, в полиции дальнейших комментариев не давали.

В свою очередь Парадниекс со ссылкой на полицию утверждает в соцсетях, что эта продавщица "официально выдворена из нашей страны по всей строгости закона".

В полиции же агентству LETA сообщили, что человек, как установлено, сам покинул страну.

Бывший депутат также заявил, что указанное торговое место было закрыто, компания оштрафована за нелегальное трудоустройство лиц, в том числе без достаточного знания государственного языка. Кроме того, якобы был конфискован несоответствующий товар.

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