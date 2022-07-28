Государственная полиция продолжает расследование уголовного дела о возможном разжигании национальной розни в отношении продавщицы Рижского центрального рынка, которая в разговоре с советником президента по вопросам демографии Имантом Парадниексом назвала его "нацистом".
Парадниекс утверждает, что продавщица, назвавшая его нацистом, выдворена из страны
Некоторое время назад Парадниекс сообщил в социальной сети Twitter, что в пасхальное утро у него возник конфликт с продавщицей специями на Рижском центральном рынке,
которая "по дружеской просьбе хотя бы поздороваться по-латышски" назвала его "нацистом" и посвятила другие оскорбительные фразы как ему, так и украинцам.
“Runājiet krieviski!”:pieprasa pārdevēja Centr.tirgus Zivju pavilj. https://t.co/sOzmkTCZKF stendā. Tas jau pēc @Valsts_policija ekipāžas apmeklējumu, kuru izsaucu pēc tam, kad šī persona uz lūgumu vismaz sasveicināties latviski, nosauca par “nacistu”…Epiteti netrūka… pic.twitter.com/s9hmSB2WvK— Imants Parādnieks (@Paradnieks) April 15, 2022
В отделе по связям с общественностью Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона, предусматривающей ответственность за разжигание национальной или межнациональной розни.
В настоящее время следствие по уголовному процессу продолжается, в полиции дальнейших комментариев не давали.
В свою очередь Парадниекс со ссылкой на полицию утверждает в соцсетях, что эта продавщица "официально выдворена из нашей страны по всей строгости закона".
Rašiste no valsts izraidīta: kara laikā jo īpaši nepieciešama strikta un radikāla rīcība! https://t.co/9g3YPgnYPm— Imants Parādnieks (@Paradnieks) July 28, 2022
Persona,kura Centrāltirgū strādāja par pārdevēju un pieprasīja:“Runājiet krieviski!”,tagad kaimiņvalsts valodu varēs lietot neierobežoti, jo izraidīta no mūsu valsts! pic.twitter.com/7iePZrOXhq
В полиции же агентству LETA сообщили, что человек, как установлено, сам покинул страну.
Бывший депутат также заявил, что указанное торговое место было закрыто, компания оштрафована за нелегальное трудоустройство лиц, в том числе без достаточного знания государственного языка. Кроме того, якобы был конфискован несоответствующий товар.
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