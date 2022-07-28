Парадниекс утверждает, что продавщица, назвавшая его нацистом, выдворена из страны

Некоторое время назад Парадниекс сообщил в социальной сети Twitter, что в пасхальное утро у него возник конфликт с продавщицей специями на Рижском центральном рынке,

которая "по дружеской просьбе хотя бы поздороваться по-латышски" назвала его "нацистом" и посвятила другие оскорбительные фразы как ему, так и украинцам.

“Runājiet krieviski!”:pieprasa pārdevēja Centr.tirgus Zivju pavilj. https://t.co/sOzmkTCZKF stendā. Tas jau pēc ⁦@Valsts_policija⁩ ekipāžas apmeklējumu, kuru izsaucu pēc tam, kad šī persona uz lūgumu vismaz sasveicināties latviski, nosauca par “nacistu”…Epiteti netrūka… pic.twitter.com/s9hmSB2WvK — Imants Parādnieks (@Paradnieks) April 15, 2022

В отделе по связям с общественностью Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона, предусматривающей ответственность за разжигание национальной или межнациональной розни.

В настоящее время следствие по уголовному процессу продолжается, в полиции дальнейших комментариев не давали.