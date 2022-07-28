Чт, 28.07.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В Латгалии у мужчины нашли 6 килограммов марихуаны

rus.tvnet.lv/LETA
В Латгалии у мужчины нашли 6 килограммов марихуаны
Facebook OK Telegram Whatsapp
Марихуана. Иллюстративное фото
Марихуана. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Государственная полиция обнаружила шесть килограммов марихуаны у мужчины в Аугшдаугавском крае, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сотрудники бюро криминальной полиции получили информацию о человеке, который, возможно, связан с незаконным выращиванием и продажей марихуаны. Полиция решила обыскать несколько объектов, связанных с этим человеком, а также автомобиль, принадлежащий мужчине.

24 июля при обыске имущества и транспортного средства было обнаружено и изъято в общей сложности шесть килограммов вещества растительного происхождения, которым, скорее всего, является марихуана, а также деньги, возможно, полученные преступным путем, - 1400 евро.

На месте происшествия задержан и предполагаемый виновник - мужчина 1989 года рождения, ранее попадавший в поле зрения полиции за аналогичные нарушения. Суд применил к мужчине меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Полиция продолжает расследование по установлению точного количества и состава конфискованных веществ. Мужчине грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости

Не пропусти

Наверх