В Латгалии у мужчины нашли 6 килограммов марихуаны

Сотрудники бюро криминальной полиции получили информацию о человеке, который, возможно, связан с незаконным выращиванием и продажей марихуаны. Полиция решила обыскать несколько объектов, связанных с этим человеком, а также автомобиль, принадлежащий мужчине.

24 июля при обыске имущества и транспортного средства было обнаружено и изъято в общей сложности шесть килограммов вещества растительного происхождения, которым, скорее всего, является марихуана, а также деньги, возможно, полученные преступным путем, - 1400 евро.

На месте происшествия задержан и предполагаемый виновник - мужчина 1989 года рождения, ранее попадавший в поле зрения полиции за аналогичные нарушения. Суд применил к мужчине меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Полиция продолжает расследование по установлению точного количества и состава конфискованных веществ. Мужчине грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет.