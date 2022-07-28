Четверг подходит к концу. Надеемся, что у вас отличное настроение, несмотря на дождливую погоду. А между тем RUS TVNET расскажет о самом главном, что произошло за день, 28 июля.
ГЛАВНОЕ ЗА 28 ИЮЛЯ ⟩ Гибель латвийских альпинистов, беженцы на рынке труда и задержание наркоторговца
Новости Латвии:
Многие латвийцы опасаются, что украинцы отберут у них возможность заработка. Разбирается RUS TVNET.
Сотрудники Государственной полиции (VP) в Марупе арестовали водителя автомобиля, который находился в розыске за торговлю героином на национальном и международном уровнях.
Офицер Национальных вооруженных сил (НВС) вечером 12 июля в Лиепае, возможно, выстрелил в жену, которая, убегая от насильника, выпрыгнула из окна. Впрочем, и ранее, как сообщается, он мог проявлять признаки агрессии.
Утром в четверг, 28 июля, правительство поддержало предложение Министерства обороны об оказании дополнительной военной поддержки Украине, сообщил министр обороны Артис Пабрикс в Twitter.
Российский журналист и документалист Роман Супер стал гостем программы RUS TVNET "Кто вам платит?". В беседе с Вадимом Радионовым и Артемом Липиным он откровенно рассказал о своем приезде в Латвию. Оказалось, что не последнее место в этой истории занимает российская актриса Чулпан Хаматова.
TVNET GRUPA представит документальный фильм "Зона (не)толерантности". Он выйдет на русском и латышском языках на платформе онлайн-журнала KLIK.
Государственная полиция продолжает расследование уголовного дела о возможном разжигании национальной розни в разговоре продавщицы Рижского центрального рынка с советником президента по вопросам демографии Имантом Парадниексом, которая назвала чиновника нацистом.
Главное за рубежом:
На прошлой неделе двое жителей Латвии погибли на самой высокой вершине Альп - Монблане, свидетельствует информация в социальных сетях.
По мере стагнации в военных наступлениях российской армии в Украине, которые не приводят к захвату новых территорий, все более угрожающими становятся пропагандистские посылы государства-агрессора и не менее активным - распространение лживой информации об успехах в ходе боев, например сбитых ракетах HIMARS, что не подтверждает ни украинская сторона, ни военная разведка США.
Россия и США ведут переговоры об обмене заключенными в соответствии с поручениями президентов этих стран, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о предложении США обменять россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер и экс-морпеха Пола Уилана.
В Клайпеде погиб военнослужащий США, управлявший автомобилем, который упал с разводного моста в реку, сообщили BNS источники.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на несколько источников.
Интересное чтиво:
В Instagram-аккаунте российского комика, телеведущего и шоумена Максима Галкина, находящегося сейчас с семьей в Юрмале, появилось видео, на котором его супруга Алла Пугачева прогуливается по улицам Юрмалы вместе с детьми - Лизой и Гарри.
Во вторник, 26 июля, в концертном зале "Дзинтари" прошел концерт лауреатов "Золотого микрофона", который собрал на одной сцене многих популярных в Латвии артистов.
Ровно год назад на Олимпийских играх в Токио латвийские баскетболисты 3х3 завоевали золотые медали, подарив уйму положительных эмоций болельщикам по всей стране. Давайте вспомним, как это было.
Модель Playboy Даниэлла Чавес известна в мире футбола своим романом с Криштиану Роналду, но в последние годы она больше приблизилась к спорту.
Саудовская Аравия планирует построить два параллельных небоскреба протяженностью 75 миль (примерно 120 километров) по разнообразному рельефу. Планируется, что небоскребы будут находиться в сердце города Неом, сообщает The Guardian.
Достигшая в воскресенье китайской космической станции "Тяньгун" 21-тонная ракета-носитель вскоре рухнет на Землю, но в отличие от ракет многоразового использования типа SpaceX эта приземлится в непредсказуемом месте. Тому, кто окажется в зоне крушения этой бандуры, мало точно не покажется.
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