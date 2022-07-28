ГЛАВНОЕ ЗА 28 ИЮЛЯ ⟩ Гибель латвийских альпинистов, беженцы на рынке труда и задержание наркоторговца

Государственная полиция продолжает расследование уголовного дела о возможном разжигании национальной розни в разговоре продавщицы Рижского центрального рынка с советником президента по вопросам демографии Имантом Парадниексом, которая назвала чиновника нацистом.

Главное за рубежом:

На прошлой неделе двое жителей Латвии погибли на самой высокой вершине Альп - Монблане, свидетельствует информация в социальных сетях.

По мере стагнации в военных наступлениях российской армии в Украине, которые не приводят к захвату новых территорий, все более угрожающими становятся пропагандистские посылы государства-агрессора и не менее активным - распространение лживой информации об успехах в ходе боев, например сбитых ракетах HIMARS, что не подтверждает ни украинская сторона, ни военная разведка США.

Россия и США ведут переговоры об обмене заключенными в соответствии с поручениями президентов этих стран, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о предложении США обменять россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер и экс-морпеха Пола Уилана.

В Клайпеде погиб военнослужащий США, управлявший автомобилем, который упал с разводного моста в реку, сообщили BNS источники.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на несколько источников.

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