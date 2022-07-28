В июне все больше девелоперов заявляли о том, что повышение цен на сырье и строительство станет основанием для дальнейшего роста стоимости квартир в новых проектах, а о падении цен на рынке жилья думать не приходится. Увеличилось и количество предложений о продаже квартир в Риге. Apollo.lv получил рассказы нескольких жителей об изменении условий проживания из-за потенциально больших счетов, после чего портал связался с экспертами, чтобы узнать, как могут измениться цены на аренду и покупку жилья.
Часть населения спешит поменять квартиры до наступления осени. Как изменятся цены на аренду и покупку недвижимости?
Жители беспокоятся по поводу счетов в отопительный сезон
Несколько читателей столкнулись с ситуацией, когда они будут вынуждены переехать в другое место или жить у родственников из-за потенциально больших счетов во время отопительного сезона.
Марта (имя изменено) говорит, что с осени 2021 года она живет на Югле в квартире площадью около 43 квадратных метров. Женщина платит 300 евро в месяц за аренду. Марта говорит: "Зима меня удивила счетами за коммунальные услуги. Самый большой счет был в январе - 133 евро. Плата за электроэнергию небольшая - всего десять евро в месяц. По сравнению с прошлым годом счета выросли в марте и апреле.
Я платила за коммунальные услуги в марте 108 евро, в апреле - 122 евро, в мае - 106 евро, в июне - 109 евро, а в июле - 134 евро. Год назад я платила по 50-70 евро в эти месяцы. Если эти счета без отопления, то что будет осенью?".
Женщина переживает, что из-за потенциально больших счетов ей не хватит денег даже на еду. "Я планирую переехать к своим родителям, которые живут в Елгаве, осенью или в конце августа, потому что сейчас я не могу пойти к врачу, стоматологу, что-то копить и жить, не беспокоясь о том, хватит ли мне денег до зарплаты.
Осенью счета точно будут гораздо выше, а также вырастут цены на продукты и топливо. В таком случае я буду отдавать часть своей зарплаты родителям. Всем будет непросто жить в довольно маленьком доме, но по крайней мере будет возможность позаботиться о своем здоровье и самочувствии. Мне не придется вкладывать много денег в квартиру, которой я даже не владею. Думаю, поживу у родителей до следующего лета", - говорит Марта.
Она также пыталась искать квартиру меньшей площади в других районах Риги, но по более низким ценам предложений мало. Женщина добавляет: "Судя по тому, что я вижу на данный момент, мне пришлось бы платить столько же".
Жительница Валмиеры Инесе (имя изменено) также рассказала Apollo.lv свою историю: "Через два месяца будет год, как мы с супругом снимаем двухкомнатную квартиру. Квартира в реновированном многоквартирном доме, что, естественно, должно сопровождаться таким бонусом, как более низкие счета за коммунальные услуги.
Однако с первыми выплатами мы оказываемся в реальности, где все не так красиво, как хотелось бы - обещанных 100 евро в месяц уже нет. На бумаге гораздо больше. Кроме того, есть арендная плата, счет за электричество и другие расходы".
Женщина переживает, что в отопительный сезон из ее месячной зарплаты не получится сделать накопления. "После первых новостей, мнений экспертов о гораздо более дорогом осенне-зимнем сезоне план о своем участке земли с собственным домом и двором постепенно разваливается.
Поэтому, чтобы не терять надежду на что-то свое, мы рассмотрели различные планы действий, как продолжать создавать себе подушку безопасности и копить на наши большие планы на будущее - пока не пришли к решению вернуться в родительский дом - убежим от коммунальных платежей и квартплаты".
На данный момент Инесе такое решение устраивает, потому что деньги, которые она тратит на аренду, можно будет перевести на сберегательные счета. "Об отоплении частного дома можно не беспокоиться, ведь дрова уже есть, а ежемесячные платежи не будут в тягость", - подчеркивает женщина.
Корреляцию продаж недвижимости с инфляцией можно проследить на сайте ss.com. В объявлении квартира площадью 84 квадратных метров в Старой Риге продается за 240 888 евро. Уже в начале объявления о продаже владелец пишет: "Инфляция. Неоспоримый факт - ценность денег утрачивается".
Хотя часть жителей коснется увеличение счетов за отопление, эксперты Swedbank не заметили, что продажа недвижимости связана с приближением отопительного сезона.
"В основном жители все чаще задумываются об оптимизации затрат на содержание за счет установки солнечных батарей и замены/модернизации систем отопления частных домов", - отмечают специалисты.
В микрорайонах Риги жители спешат распродать квартиры
Предложение квартир на продажу в Риге в июне по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 6%, а количество предложений в крупнейших микрорайонах Риги увеличилось на 12%, говорится в последнем отчете о рынке серийных квартир от риелторской компании Arco Real Estate.
В то же время по сравнению с июнем 2021 года предложение квартир в Риге в целом было на 36% выше, а предложение квартир в крупнейших микрорайонах - на 60% выше, чем год назад. Обобщая количество предложений квартир в микрорайонах Риги, Arco Real Estate делает вывод, что наибольшее количество предложений в июне было в Пурвциеме, а наименьшее - в Болдерае.
В июне количество предложений квартир больше всего увеличилось в крупнейших микрорайонах Риги. Больше всего предложение выросло в Золитуде - на 28%, достигнув 54 квартир.
При этом количество предложений за месяц уменьшилось только в Вецмилгрависе - на 4%.
В численном выражении наибольшее предложение квартир было в Пурвциемсе (213 квартир), затем следуют Кенгарагс (180 квартир), Плявниеки (160 квартир) и Иманта (142 квартиры). В июне, если анализировать количество предложений пропорционально размеру микрорайона, то есть по количеству жителей, самое большое предложение было в Агенскалнсе. С другой стороны, количество предложений было пропорционально самым низким в Золитуде.
Цены на недвижимость растут
Представители Swedbank Нормундс Дуцис и Янис Декснис поясняют, что цены на квартиры в новых проектах в Риге и Рижском районе в настоящее время растут.
По поводу повышения цен эксперты говорят: "Повышение можно объяснить удорожанием себестоимости строительства. А именно с ростом себестоимости строительства растут затраты застройщиков, и девелоперы вынуждены компенсировать это повышением цен.
Если оглянуться на прошлый год, то постепенное увеличение покупательской способности также способствовало росту цен. Большая часть новых проектов резервируется еще на стадии строительства, что подтверждает высокий спрос на современное и качественное жилье.
Правда, рост цен наблюдается и в сегменте вторичного жилья. Основными причинами этого являются как увеличение спроса со стороны платежеспособного населения, так и, косвенно, рост цен на новые проекты, что побуждает платежеспособных покупателей рассматривать возможность приобретения хорошего подержанного жилья (например, квартир в довоенных домах)".
Аналогичную тенденцию отмечает и специалист банка Luminor Каспарс Саусайс - цены на новые проекты значительно выросли за год, причем фактическое повышение составило до 20-30%. Такая ситуация в основном обусловлена ростом цен на строительство и ограниченным предложением.
С другой стороны, в остальных сегментах рост цен в целом более умеренный. Предложение намного шире, а спрос по большей части остается стабильным. Здесь рост цен может составить в среднем около 10%.
Однако в банке прогнозируют, что интерес может вырасти именно к ремонтируемым серийным квартирам. Эти квартиры могут послужить альтернативой для тех клиентов, которые хотели купить жилье в новом проекте, но из-за повышения цен больше не смогут себе это позволить, либо предложение на рынке будет настолько ограничено, что жилья в новых проектах не хватит ни на первичном, ни на вторичном рынке.
Изменения цен в ближайшее время
Эксперты Swedbank отмечают, что, учитывая общую неопределенность в контексте как геополитики, так и растущей инфляции, трудно наметить убедительные тенденции. Эксперт Luminor отмечает, что прогнозировать ситуацию относительно сложно.
"Цены на недвижимость, вероятно, продолжат умеренный рост либо в некоторых сегментах рост цен может остановиться. Возможна коррекция спроса с учетом энергоэффективности здания, поскольку ожидаемые цены на энергоресурсы могут сильно повлиять на выбор жильцов.
На рынке аренды важной предпосылкой будет то, как будет развиваться ситуация с Covid-19, так как обычно осенью наблюдается повышенный спрос со стороны студентов.
Также в настоящее время мы наблюдаем активный поток туристов. В прошлом из-за пандемии краткосрочная аренда квартир превращалась в долгосрочную аренду, а сейчас происходит обратное, и эти квартиры повторно сдаются на краткосрочной основе", - говорит Каспарс Саусайс.
Рекомендуется оценить потребность в новом жилье и платежах по кредиту
Принимая во внимание, что ситуация на рынке недвижимости меняется, эксперты банка советуют тем, кто решил купить жилье, не только оценивать ежемесячные платежи по кредиту, но и сравнивать расходы на управление разными объектами и учитывать это при выборе.
"Каждый клиент должен индивидуально оценить свою потребность в новом жилье и способность покрывать ежемесячные платежи по кредиту в долгосрочной перспективе.
Однако практика Luminor показывает, что в настоящее время потребность в кредите на покупку жилья остается на высоком уровне. Кроме того, при покупке недвижимости заемщикам рекомендуется обратить внимание на то, как может измениться ежемесячный платеж в связи с возможным повышением ставки Euribor, и в качестве меры предосторожности подготовить свой семейный бюджет к увеличению расходов по этой статье", - говорит эксперт Luminor.
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