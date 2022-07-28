Латвийские клубы "Валмиера", "Рига" и "Лиепая" провели ответные матчи второго отборочного раунда Лиги конференций.
Для "Валмиеры" и "Лиепаи" еврокубки окончены. "Рига" идёт дальше
"Рига" на стадионе "Сконто" принимала словацкий клуб "Ружомберок" и одержала победу со счётом 2:1. Хозяева вышли вперёд на 39-й минуте - после подачи углового в исполнении Микаэля Сойсало мяч головой в сетку ворот отправил Хрвое Бабец.
На 53-й минуте словаки сравняли счёт благодаря Яну Масло, который точно исполнил 11-метровый удар. "Риге" потребовалось всего пять минут, чтобы вновь выйти вперёд. На этот раз Глоди Нгонда выполнил навес в штрафную, где Сойсало головой замкнул передачу.
Таким образом, "Рига" одержала уверенную победу по сумме двух встреч со счётом 5:1 и вышла в третий отборочный раунд Лиги конференций, где сыграет с португальским клубом "Жил Висенте".
"Лиепая" ответный матч проводила на выезде и потерпела поражение от швейцарского "Янг Бойз" со счётом 0:3. Голами в составе победителей отметились Жан-Пьер Нсаме, Донат Рудхани и Шейх Ньяссе. По сумме двух встреч подопечные Тамаза Пертии уступили со счётом 0:4.
В третьем отборочном раунде "Янг Бойз" сыграет против финского клуба "КуПС", за который выступает латвийский полузащитник Янис Икауниекс.
Не смогла преодолеть второй отборочный раунд также "Валмиера", которая на выезде проиграла северомакедонскому клубу "Шкендия" - 1:3. Хозяева вышли вперёд на 11-й минуте после гола Эгзона Бейтулая. На 25-й минуте Масаки Мурата счёт сравнял, но затем точные Люпче Дориева и Флорента Рамадани принесли "Шкендии" уверенную победу.
По сумме двух встреч северомакедонцы одержали победу со счётом 5:2 и в третьем отборочном раунде сыграют с шведским клубом АИК, который оказался сильнее украинской "Ворсклы".
Таким образом, в третьем отборочном раунде Лиги конференций Латвию представят две команды - "Рига" и РФШ, которой будет противостоять мальтийский "Хибернианс".
Первые матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций пройдут 4 августа.
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