Для "Валмиеры" и "Лиепаи" еврокубки окончены. "Рига" идёт дальше

"Рига" на стадионе "Сконто" принимала словацкий клуб "Ружомберок" и одержала победу со счётом 2:1. Хозяева вышли вперёд на 39-й минуте - после подачи углового в исполнении Микаэля Сойсало мяч головой в сетку ворот отправил Хрвое Бабец.

На 53-й минуте словаки сравняли счёт благодаря Яну Масло, который точно исполнил 11-метровый удар. "Риге" потребовалось всего пять минут, чтобы вновь выйти вперёд. На этот раз Глоди Нгонда выполнил навес в штрафную, где Сойсало головой замкнул передачу.

Таким образом, "Рига" одержала уверенную победу по сумме двух встреч со счётом 5:1 и вышла в третий отборочный раунд Лиги конференций, где сыграет с португальским клубом "Жил Висенте".

"Лиепая" ответный матч проводила на выезде и потерпела поражение от швейцарского "Янг Бойз" со счётом 0:3. Голами в составе победителей отметились Жан-Пьер Нсаме, Донат Рудхани и Шейх Ньяссе. По сумме двух встреч подопечные Тамаза Пертии уступили со счётом 0:4.