СМИ: Россия и Китай тайно договорились не уничтожать важные объекты инфраструктуры

Авторы статьи считают, что между Кремлем и Пекином есть договоренности, в результате которых Китай пообещал оставаться в войне в Украине нейтральным.

Издание сообщает, что Китай считал, что Россия завоюет Украину, поэтому договорился с Кремлем, что все объекты, интересующие Китай, останутся нетронутыми. Москва пообещала, что бомбить эти объекты не будет.

Во время бомбардировки Мариуполя россияне уничтожили индустриальную зону города, обойдя завод "Сателлит", оборудованный сепараторами и другими технологиями для зерна. Кроме того, русские не тронули и портовую инфраструктуру завода, необходимую для экспорта зерна с него. Защитникам Украины пришлось поджечь завод, когда оккупанты захватили Мариуполь.

Россия напала и на второй по величине терминал зерна в Украине, который находится в Николаеве. В то же время россияне не осуществляли нападения на находящиеся по соседству судоходные и стивидорные предприятия.

Оба нетронутых предприятия в Украине связывает одна вещь - их владельцем является китайская корпорация COFCO.

Как сообщает Intelligence Online, соглашение, возможно, было достигнуто, чтобы, когда начнется восстановление инфраструктуры Украины, китайские объекты остались бы нетронутыми, что потребовало бы меньше денежных расходов.

Позиция Китая по войне России в Украине

Еще до начала Россией войны в Украине как Россия, так и Китай объявили о "глубоком стратегическом союзе".

Уже тогда в западных СМИ прозвучала информация, что президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин договорились о "военной спецоперации" в Украине после окончания зимних Олимпийских игр в Пекине.

Несмотря на сближение обеих держав, власти Китая заметно дистанцировались от выражения публичной поддержки Путину, опасаясь западных санкций.

Впрочем, официальные представители Китая, следуя российской пропаганде, неоднократно обвиняли Запад в разжигании войны.