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Бывший хоккеист рижского "Динамо" вернулся в КХЛ

rus.tvnet.lv
Бывший хоккеист рижского "Динамо" вернулся в КХЛ
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Рудольф Червены (справа)
Рудольф Червены (справа) Фото: Zane Bitere/LETA

Бывший нападающий рижского "Динамо", чешский хоккеист Рудольф Червены вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Спортсмен присоединился к клубу "Адмирал" (Владивосток).

Сообщается, что договор заключён на один год.

Владивостокский "Адмирал" в следующем сезоне возглавит самый результативный игрок за всю историю латвийской сборной Леонид Тамбиев с нападающим Николаем Елисеевым, а в ассистентах - латвийский тренер Андрей Банада. 

32-летний Рудольф Червены играл в рижском "Динамо" в прошлом сезоне. За 32 игры в КХЛ он взял ворота семь раз и сделал пять результативных передач. 

Сейчас в рядах "Адмирала" два чеха, канадец, словак и один латвийский хоккеист. 

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