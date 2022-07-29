Бывший нападающий рижского "Динамо", чешский хоккеист Рудольф Червены вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Спортсмен присоединился к клубу "Адмирал" (Владивосток).
Бывший хоккеист рижского "Динамо" вернулся в КХЛ
Бывший хоккеист рижского "Динамо" вернулся в КХЛ
Сообщается, что договор заключён на один год.
Владивостокский "Адмирал" в следующем сезоне возглавит самый результативный игрок за всю историю латвийской сборной Леонид Тамбиев с нападающим Николаем Елисеевым, а в ассистентах - латвийский тренер Андрей Банада.
32-летний Рудольф Червены играл в рижском "Динамо" в прошлом сезоне. За 32 игры в КХЛ он взял ворота семь раз и сделал пять результативных передач.
Сейчас в рядах "Адмирала" два чеха, канадец, словак и один латвийский хоккеист.
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