Бывший хоккеист рижского "Динамо" вернулся в КХЛ

Сообщается, что договор заключён на один год.

Владивостокский "Адмирал" в следующем сезоне возглавит самый результативный игрок за всю историю латвийской сборной Леонид Тамбиев с нападающим Николаем Елисеевым, а в ассистентах - латвийский тренер Андрей Банада.

32-летний Рудольф Червены играл в рижском "Динамо" в прошлом сезоне. За 32 игры в КХЛ он взял ворота семь раз и сделал пять результативных передач.

Сейчас в рядах "Адмирала" два чеха, канадец, словак и один латвийский хоккеист.